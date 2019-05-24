Какой будет операционная система iOS 13 и новые детали об iPhone 11

В сеть слили новые подробности относительно особенностей новых смартфонов компании Apple, которые по предварительным данным, получат название iPhone 11. Кроме того, инсайдеры рассказали, какой будет операционная система iOS 13.

Что известно о характеристиках iPhone 11? По сообщениям ресурса Phone Arena, новые модели iPhone 11 и iPhone 11 Max получат AMOLED-дисплей с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, соответственно. В дисплеях останутся широкие "челки", как и в моделях нынешнего поколения.

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Устройства получат улучшенную систему биометрической идентификации Face ID. Она позволит распознавать лицо пользователя с больших углов, чем это доступно для нынешней версии.

Камеры. Наиболее заметным отличием линейки iPhone 11 станет блок камер на задней панели. В дополнение к двум существующим модулям будет добавлен третий 12-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом (угол обзора которого 120 градусов).



iPhone 11 получит тройную основную камеру

Наконец, Apple разработала улучшенный ISP-процессор, который позволит повысить качество съемки, и усовершенствовала функцию Smart HDR.

Дизайн. Среди прочих нововведений iPhone следующего поколения упоминаются новое покрытие, похожее на матовое стекло, менее блестящая рамка из нержавеющей стали на модели Space Grey, улучшенные стерео динамики, которые смогут передавать чище и громче звук.



iPhone 11 не претерпит существенных изменений в дизайне

Детали об iOS 13. В дополнение к различным аппаратным новшествам, Apple планирует улучшить смартфоны линейки iPhone 11 и программным путем с помощью операционной системы iOS 13.

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В iOS 13 будет использоваться обновленная версия виртуального ассистента Siri, которая обеспечит продвинутую поддержку нескольких команд, получит значительные улучшения в сфере общего понимания и небольшие улучшения контекстного понимания.

Также, следует ожидать внедрения интеллектуального управления оперативной памятью. Эта функция будет учиться на привычках пользователя и предварительно загружать приложения для ускорения работы iOS. Кроме того, очевидно, предпринимаются усилия, чтобы сделать iOS 13 устойчивой к джейлбрейку.

Что такое джелбрейк?Это "нелегальная" операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе ряда моделей устройств iPhone, iPod или iPad. Это позволяет расширить возможности аппарата, например, сделать возможной поддержку тем оформления, твиков и установку приложений из сторонних источников (кроме App Store). Джейлбрейк открывает полный доступ к файловой системе iPhone, iPod или iPad. Заметим, джейлбрейк – это аналог root-прав, которые так же можно получить на Android и расширить возможности операционной системы.

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