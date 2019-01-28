Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)

В январе производители представили несколько интересных моделей смартфонов. Так, Vivo выпустила гаджет APEX 2019, лишившийся всех кнопок и отверстий. А другой китайских производитель - компания Xiaomi, представила долгожданный смартфон-бюджетник Redmi Note 7.

Кроме того, в этом же месяце Vivo и Huawei представили свои смартфоны-середнячки Vivo Y89 и Y9 2019 Так, Huawei Y9 2019 работает на процессоре Kirin 710, а также сразу 4 модуля камеры - двойная основная и двойная селф-камера.

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Vivo Y89 получил процессор Snapdragon 626, двойную основную камеру и одномодульную фронтальную. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.

Еще один смартфон среднего уровня представила в январе LG. Интересно, что работает смартфон Q9 на топовом процессоре 2016 Snapdragon 821.

Итак, какой по вашему мнению, смартфон можно считать лучшим устройством, представленным в январе 2019 года.

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