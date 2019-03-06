Какова себестоимость смартфона Samsung Galaxy S10+: неожиданные цифры

Специалисты портала TechInsights разобрали смартфон Samsung Galaxy S10+ чтобы изучить компоненты, которые производитель использовал в флагмане. В первую очередь это сделали для того, чтобы узнать реальную себестоимость новинки.

Стоимость смартфона. Отметим, Samsung Galaxy S10+ продается по цене от 999 долларов (около 26 800 гривен) за базовую версию, а за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ производитель просит 1599 долларов (около 42 900 гривен).

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Стоимость комплектующих смартфона. Как отмечает 4PDA, самым дорогим элементом Galaxy S10+ ожидаемо стал 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и отверстием под двойную фронтальную камеру. Он стоит 86,5 долларов, что на 10 долларов больше в сравнении с Galaxy S9+.

На втором месте по дороговизне расположился процессор Exynos 9820 за 70,5 долларов, на 10 долларов дешевле прошлогоднего Exynos 9810. Камеры, которых в смартфоне пять, стоят 56,5 долларов.



Как высчитывали себестоимость Samsung Galaxy S10+

В результате себестоимость всех компонентов Galaxy S10+ в версии 8/128 ГБ составляет 420 долларов (около 11 300 гривен). Для сравнения, прошлогодний Galaxy S9+ был оценен в 379 долларов (около 10 200 гривен), а iPhone Xs Max – 443 доллара (около 11 900 гривен).

Что влияет на цену смартфона? Напомним, что итоговую цену устройства для потребителей формируют множество факторов, куда кроме стоимости аппаратной начинки входит сборка, дополнительные комплектующие (36,5 долларов), патентные отчисления, затраты на логистику, рекламу и тому подобное.

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