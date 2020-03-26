Карантин из-за коронавируса: какому бизнесу от этого польза

Мы уже неоднократно писали, что коронавирус и введенные в связи с этим ограничительные меры, наносят серьезный удар мировой экономике. Однако убытки несут далеко не все компании.

Мы не будем вспоминать производителей санитайзеров и медицинских масок – это уже слишком очевидно.

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Интернет-провайдеры

Как пишет издание forbes, введенный карантин во многих странах мира существенно увеличил интернет-трафик – сразу на 50-70%. При этом в Италии трафик вырос на 90%. Конечно, это приносит дополнительный доход провайдерам, предоставляющим эти услуги.

Стриминг сервисы

Также, по данным forbes, вырос трафик и стримингових сервисов, в том числе просмотры на Netflix и Disney+ выросли на 12%.

Происходит потребление контента на YouTube – здесь говорят о росте на 20-30% во всех категориях. Чтобы не перегружать сеть, YouTube вынужден был снизить качество трансляции видео с HD к SD.

Сервис Megogo заявил об увеличении продолжительности пользования сервисом в Украине на 22% (данные в первую неделю карантина). Технический департамент сервиса расширил мощности Megogo минимум на 90%, чтобы выдержать нагрузки.



Сервисы доставки только выиграли от карантина / favor.com.ua

Сервисы доставки

Карантин стал выгодным и для развития бизнеса сервисов доставки. В этот период количество поставок, а значит и выручка, существенно возросло. Как рассказал коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua (обеспечивают доставку с Ашана и Метро) Евгений Нетреба в комментарии ain.ua, количество заказов выросло на 80%.

"Рынок доставки чувствует себя отлично. Карантинные мероприятия сильно повлияли на привычки горожан, люди гораздо чаще пользуются различными онлайн-сервисами, в том числе и доставкой готовой еды и продуктов домой", – рассказал Нетреба.

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