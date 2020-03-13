Карантин с пользой: запустили сайт для амбассадоров цифрового образования

Пока все учебные заведения в Украине находятся на карантине из-за вспышки коронавируса, в Минцифры предлагают продолжать учиться. Для этого запустили сайт для амбассадоров цифрового образования.

В Министерстве цифрового образования призывают амбассадоров помочь родственникам и знакомым повысить их цифровые навыки.

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"В Украине введен карантин на три недели из-за коронавируса. Не рекомендуются групповые собрания, закрыты учебные заведения. Это время можно провести с пользой – посмотреть дома образовательные сериалы на онлайн-платформе Дия.Цифровое образование, говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кто может стать амбассадором?

Люди, которые хорошо ориентируются в новейших технологиях. Также амбассадорами цифрового образования могут стать общественные организации, частные компании, библиотеки, ЦПАУ, школы, университеты и т.д.

В чем проблема

По данным Министерства, в Украине достаточно низкий уровень цифрового образования. Так, у 15,1% украинцев вовсе нет цифровых навыков. Еще у 37,9% сограждан низкий уровень. При этом у чуть больше половины, а именно 53% украинцев, показатель владения цифровыми навыками ниже среднего.

Что такое Дия. Цифровое образование?Это онлайн-проект, который должен повысить цифровую грамотность украинцев. Обучение происходит через просмотр сериалов. Сейчас доступны: базовый по цифровой грамотности (имеет три уровня знаний), сериал для учителей и сериал для родителей "Онлайн-безопасность детей". В идеале, правительство планирует увеличить цифровую грамотность до 100%.

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