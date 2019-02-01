Карибы с космоса: в NASA показали новый яркий снимок с МКС

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В NASA показали новый яркий снимок с МКС
В NASA показали новый яркий снимок с МКС / russian.rt.com

Космонавты, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, сделали фото Карибских островов в тот момент, когда МКС пролетала над Атлантическим океаном.

Снимок обнародован на сайте NASA. На фото попали Куба, Багамские острова, а также Теркс и Кайкос.

Как известно, с декабря прошлого года на борту МКС находится обновленный состав астронавтов. На станцию прибыли астронавт NASA Энн МакКлейн, канадский астронавт Давид Сен-Жак и космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

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Карибские острова с космоса

Что такое Карибы? Это группа островов в Атлантическом океане между Северной и Южной Америкой, которая объединяет Багамские, Большие Антильские и Малые Антильские острова. Общая площадь островов составляет 240 тысяч квадратных километров.

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Теги: Техно NASA Космос
Источник: Техно
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