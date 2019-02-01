Карибы с космоса: в NASA показали новый яркий снимок с МКС

Космонавты, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, сделали фото Карибских островов в тот момент, когда МКС пролетала над Атлантическим океаном.

Снимок обнародован на сайте NASA. На фото попали Куба, Багамские острова, а также Теркс и Кайкос.

Как известно, с декабря прошлого года на борту МКС находится обновленный состав астронавтов. На станцию прибыли астронавт NASA Энн МакКлейн, канадский астронавт Давид Сен-Жак и космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

Читайте также: В российской ракете "Союз" нашли дыру перед ее запуском в космос



Карибские острова с космоса

Что такое Карибы? Это группа островов в Атлантическом океане между Северной и Южной Америкой, которая объединяет Багамские, Большие Антильские и Малые Антильские острова. Общая площадь островов составляет 240 тысяч квадратных километров.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно