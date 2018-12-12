Киберполиция предупредила украинцев о новом вирусе, который вредит Windows: как уберечься

70 Читати новину українською
Киберполиция предупредила украинцев о новом вирусе, который вредит Windows
Киберполиция предупредила украинцев о новом вирусе, который вредит Windows / Иллюстративное фото

Специалисты из украинской киберполиции во вторник, 11 декабря, начали фиксировать факты распространения вредоносного программного обеспечения, нацеленного на пользователей операционной системы MS Windows. В общем вирус был нацелен на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

В киберполиции уточнили, что для отправки вредоносного программного обеспечения (далее – ШПЗ) злоумышленники использовали почтовые сервисы украинских компаний www.ukr.net и www.i.ua. Сообщения с вредоносными приложениями поступали якобы от имени государственных учреждений, в частности судов различных инстанций.

Читайте также: Самые популярные вирусы-вымогатели: как бесплатно вернуть доступ к файлам

Для заражения компьютеров пользователей злоумышленники использовали несколько видов ШПЗ, которые имеют похожий функционал. При этом использовались различные методы их распространения (например, пользователи получали архивные файлы, которые внешне выглядели, как файлы формата .pdf),
– отметили в киберполиции.

Злоумышленники даже подделали содержание этих файлов – внешне они выглядели, как отсканированный документ, созданный от имени государственного учреждения.

Чтобы не заразить свой компьютер вирусом, киберполиция советует пользователям следовать таким советам:

Ни в коем случае не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи;

Установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и используйте антивирусные программ;

Систематически обновлять операционную систему и программные продукты;

Не предоставлять доступ посторонним лицами к персональному компьютеру.

Читайте также: Украинский хакер заразил тысячи компьютеров в 50 странах: как защититься от атаки

Также можно самостоятельно запретить автоматический запуск ШПЗ. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

- запустите редактор реестра. Для этого необходимо нажать клавишу "Пуск" и внести для поиска regedit запись

- Найдите следующую ветку реестра – HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- Собственноручно удалите найден запись такого содержания – Microtik

- на системном диске операционной системы удалите папку – :\ProgramData\Microtik

- перезагрузите компьютер.

Теги: Новости Украины Техно Интернет Полиция Кибербезопасность хакеры Хакерская атака
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
152
OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
11 декабря 17:02 OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
201
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
10 декабря 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 433
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
850
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
451
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
425
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук