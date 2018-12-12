Киберполиция предупредила украинцев о новом вирусе, который вредит Windows: как уберечься

Специалисты из украинской киберполиции во вторник, 11 декабря, начали фиксировать факты распространения вредоносного программного обеспечения, нацеленного на пользователей операционной системы MS Windows. В общем вирус был нацелен на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

В киберполиции уточнили, что для отправки вредоносного программного обеспечения (далее – ШПЗ) злоумышленники использовали почтовые сервисы украинских компаний www.ukr.net и www.i.ua. Сообщения с вредоносными приложениями поступали якобы от имени государственных учреждений, в частности судов различных инстанций.

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Для заражения компьютеров пользователей злоумышленники использовали несколько видов ШПЗ, которые имеют похожий функционал. При этом использовались различные методы их распространения (например, пользователи получали архивные файлы, которые внешне выглядели, как файлы формата .pdf),

– отметили в киберполиции.

Злоумышленники даже подделали содержание этих файлов – внешне они выглядели, как отсканированный документ, созданный от имени государственного учреждения.

Чтобы не заразить свой компьютер вирусом, киберполиция советует пользователям следовать таким советам:

Ни в коем случае не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи;

Установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и используйте антивирусные программ;

Систематически обновлять операционную систему и программные продукты;

Не предоставлять доступ посторонним лицами к персональному компьютеру.

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Также можно самостоятельно запретить автоматический запуск ШПЗ. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

- запустите редактор реестра. Для этого необходимо нажать клавишу "Пуск" и внести для поиска regedit запись

- Найдите следующую ветку реестра – HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- Собственноручно удалите найден запись такого содержания – Microtik

- на системном диске операционной системы удалите папку – :\ProgramData\Microtik

- перезагрузите компьютер.