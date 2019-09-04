Киберспорт вне возраста: провели тренировку первой в Украине команды с CS:GO возрастом 55+

Компания Lenovo совместно с Благотворительным фондом "Жизнелюб" провела открытую тренировку самой взрослой команды с CS:GO Ageless shooters. Украинские киберспортсмены поборются за победу с командой Silver Snipers в рамках фестиваля Comic Con Ukraine.

В тренировке приняли участие 8 игроков Ageless shooters возрастом 55+. Заметим, в финальный состав команды войдут игроки, которые покажут лучшие результаты.

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Что известно о команде?

В состав команды Ageless shooters вошло 8 игроков в возрасте от 55 лет:

Бирюкова Татьяна (Taskor), 60 лет – пенсионерка, ранее была економистом. Бондарчук Павел (ArCherP), 56 лет – работает в сфере IТ. Гнедов Павел (Silent Sleep), 66 лет – предприниматель. Жданов Виктор (Stailhammer), 60 лет – оперуполномоченный внутреннего уголовного розыска. Кащева Гала (Skean Dnu), 56 лет – маркетолог, театральный менеджер. Лавриненко Александр (Iron Hammer), 58 лет – специалист по изготовлению вентиляции. Перетяка Олег (UKR.OP), 61 год – врач. Силенко Татьяна (Valkiria), 59 лет – инженер-механик.



Участники команды Ageless shooters

18 июля компания Lenovo в партнерстве с благотворительным фондом "Жизнелюб" объявила набор в самую взрослую команды с Counter Strike:GO в Украине. Среди всех желающих организаторы отобрали восемь участников в возрасте от 55 лет, владеющих базовыми компьютерными навыками и готовых в течении шести недель интенсивно тренироваться по 2-3 часа в день.

Я начала увлекаться компьютерными играми около 20 лет назад. Они тогда только начали появляться и я тогда со своим сыном начала играть в "бродилки", а потом мы уже вместе играли в Need For Speed,

– отметила участница команды Ageless shooters Гала Кащева.



Участники команды Ageless shooters

"Я всегда была со своим сыном, в первую очередь, другом и поэтому не запрещала ему играть в компьютерные игры, а наоборот – пыталась понять и попробовать с ним. И когда я ему сказала, что пойду играть Counter Strike:GO, он ответил мне, чтобы я даже не сомневалась и попыталась", – добавила Гала Кащева.

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"Если говорить о социальной ответственности в любой крупной компании, то это важная составляющая работы. Она, в первую очередь, направлена ​​на тех, кто нуждается в поддержке и помощи", – прокомментировал генеральный директор компании Lenovo в Украине Тарас Джамалов.

Организация профессиональных спортивных турниров – это уже не то, чем можно поддержать киберспорт. Это скорее реклама коммерция. Поэтому мы искали нишу, где мы действительно будем кому-то полезными. В этом проекты мы увидели возможность подружиться поколения,

– добавил Тарас Джамалов.



Тарас Джамалов

Что известно о Благотворительном фонде "Жизнелюб"?

Благотворительный фонд "Жизнелюб" – это проект, направленный на организацию досуга людей почтенного возраста и оказания им необходимой адресной помощи. Фонд работает в Киеве с 2013 года и сейчас ежедневно предоставляет разностороннюю помощь 1500 людям в возрасте 55+.

Каких-то преференций по выбору дисциплины не было. Сам смысл проекта в том, чтобы разрушить стереотипы. Думаю, что мы будем создавать подобные команды и по другим дисциплинам, потому что есть спрос,

– подчеркнул исполнительный директор Благотворительного фонда "Жизнелюб" Дмитрий Заражевский.



Дмитрий Заражевський

Что такое Comic Con Ukraine?Это самый масштабный фестиваль комиксов и косплея в Украине, на котором посетители могут увидеть грандиозное косплей-шоу, выставку комиксов, насладиться зоной видеоигр и принять участие в соревнованиях. В 2019 Comic Con состоится 21-22 сентября на Арт-заводе "Платформа" в Киеве.

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