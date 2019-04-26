Киевстар существенно снизил стоимость интернета и звонков в роуминге

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Киевстар существенно снизил стоимость роуминга
Киевстар существенно снизил стоимость роуминга

Мобильный оператор Киевстар запустил новую услугу "Идеальный роуминг". Этот тариф предусматривает снижение стоимости мобильного интернета, звонков и SMS в 3,5 раза.

Новая услуга доступна для абонентов предоплаченной и контрактной формы обслуживания с 25 апреля 2019 года.

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"Например, 1000 Мб мобильного интернета обойдутся всего от 100 гривен, тогда как за обычными тарифами они бы стоили от 350 гривен. А 30 минут разговора будут стоить всего 30 гривен, вместо 60 гривен по обычным тарифам", – рассказали в компании, передает ain.ua.

Как подключить. Чтобы подключить "Идеальный роуминг", нужно ввести USSD-запрос * 505 #, после чего абонент получит индивидуальное предложение и инструкцию для подключения.

Выбрав "Идеальный роуминг" абоненты оплачивают каждый использованный мегабайт и минуту разговора. Роуминг от "Киевстар" действует в 195 странах мира.

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Теги: Новости Техно Техно Тарифы Мобильные устройства IT-бизнес
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