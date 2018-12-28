Киевстар закрывает сразу 13 своих тарифов

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Киевстар закрывает сразу 13 своих тарифов
Киевстар закрывает сразу 13 своих тарифов / epravda.com.ua

Мобильный оператор Киевстар заявил, что закрывает обслуживание абонентов в рамках 13 тарифных планов. В компании объяснили, что эти тарифные планы стали устаревшими.

Об этом сказано на сайте оператора.

Большинством этих тарифов абоненты пользовались более 5 лет. Поэтому с 15 января по 15 февраля 2019 года Киевстар переведет своих пользователей на новые тарифные планы.

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13 тарифных планов, которые закрывают:

  1. XXL
  2. Базовый
  3. Безлим + Киевстар
  4. Классический
  5. Комфорт
  6. Ультра Комфорт
  7. Свободный Киевстар 35
  8. Свободный смартфон
  9. Тариф 29
  10. 5+0 Новый!
  11. Свободный Киевстар
  12. Комфорт+
  13. Киевстар 3G Онлайн 2017

В компании также уверяют, что абоненты получат уведомления об отключении, как минимум за неделю. Также пользователям предоставят возможность выбрать новую тарификацию, но если они этого не сделают, переход случится автоматически, выбор сделают на основе предыдущих действий абонентов.

В новых тарифах пользователям предложат безлимит внутри сети и от 20 до 300 нетарифицируемых минут для звонков на номера других мобильных операторов, звонки на стационарные телефоны по 30 копеек. А количество тарифных МБ должно в среднем вырасти в 1,5 раза.

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Теги: Техно IT-бизнес Тарифы
Источник: Техно
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