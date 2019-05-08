Кит вернул владельцу iPhone, который упал в море: милое видео

Веселый случай произошел в Норвегии. Пользователь iPhone утопил в море свой смартфон. И тут на помощь пришел белуга. Об этом свидетельствует соответствующее видео.

После того, как смартфон погрузился на глубину, владелец iPhone уже хотел уходить. Вдруг увидел, как к нему подплывает белуга со смартфоном в зубах.

Читайте также: Apple Watch помог выявить у пользователя серьезную болезнь

Подплыв ближе, кит передал гаджет просто в руки владельцу.

В комментариях под видео пользователи в восторге от ума и ловкости кита.

Кит вернул владельцу iPhone: видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно