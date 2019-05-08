Кит вернул владельцу iPhone, который упал в море: милое видео
Веселый случай произошел в Норвегии. Пользователь iPhone утопил в море свой смартфон. И тут на помощь пришел белуга. Об этом свидетельствует соответствующее видео.
После того, как смартфон погрузился на глубину, владелец iPhone уже хотел уходить. Вдруг увидел, как к нему подплывает белуга со смартфоном в зубах.
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Подплыв ближе, кит передал гаджет просто в руки владельцу.
В комментариях под видео пользователи в восторге от ума и ловкости кита.
Кит вернул владельцу iPhone: видео
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