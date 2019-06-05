Китайцы создали чип, обеспечивающий связь между мозгом и компьютером

Ученые Университета Тяньцзиня совместно с корпорацией China Electronics разработали чип Brain Talker. Этот компьютерный чип, разработан для использования связи между мозгом и компьютером.

Как пишет Futurism, этот чип лучше выделяет сигналы мозга из фонового шума, обеспечивая более качественную связь между мозгом и компьютером.

Устройства, с которыми может работать чип, дают умение читать мысли.

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"Передаваемые сигналы и обрабатываемые мозгом, погружены в фоновый шум. Новый чип способен распознавать второстепенные нейронные электрические сигналы и эффективно декодировать их информацию, которая может значительно повысить скорость и точность так называемых интерфейсов мозг-компьютер", – пояснил исследователь Минг Донг.

Этот чип может помочь вывести интерфейсы мозг-компьютер из лабораторий в массовое русло.

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