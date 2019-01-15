Китайский зонд "Чанье-4" вырастил хлопок на Луне
Это первый подобный эксперимент в истории. Китайское космическое агентство сообщило, что семена хлопка, доставленные на Луну зондом "Чанье-4", взошли и хорошо растут.
Об этом агентство сообщило изданию PDChina в Twitter.
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Раньше Техно 24 сообщало о том, что китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 успешно совершил посадку 3 января на обратной стороне естественного спутника Земли. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону Луны.
В лаборатории зонда высажены семена других культур, – в том числе рапса и картофеля, однако они пока не проросли. Результаты ожидаются в ближайшее время.
Источник: 24 Канал
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