Полнолуние в сентябре 2019: когда можно увидеть

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Когда полнолуние в сентябре 2019 Украина – дата и время
Полная луна в сентябре 2019 / https://unsplash.com / Kym MacKinnon

В сентябре 2019 полнолуние можно будет наблюдать 14 числа. Уже 15 сентября луна перейдет в стадию спадающей.

Полнолуние – это фаза Луны, когда четко видно ее форму и она полностью освещается. Это явление происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной. Месячное полушарие, повернуто к Земле полностью освещается лучами солнца и выглядит как круглый диск.

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Полнолуние наступает примерно раз в месяц и среднем около 29,53 дня. Именно поэтому в тех лунных календарях полнолуние приходится либо на 14-й, либо на 15-й лунный день. Ближайшее полнолуние можно будет наблюдать в ночь с 13 на 14 сентября

Влияние Полной Луны на человека

Полнолуние традиционно ассоциируется с бессонницей или безумием, а также различными "магическими явлениями". Также Полнолуние любят ассоциировать с сомнамбулизмом. Однако психологи обнаружили, что нет никаких весомых доказательств влияния полной луны на поведение человека.

Ученые считают, что такие исследования, как правило, не согласуются – одни показывают положительный эффект, а другие показывают отрицательный. Например, в декабре 2000-го года "Британский медицинский журнал" опубликовал два противоположных друг другу исследования относительно укусов собак.

В исследование Брэдфордского королевского лазарета было указано, что укусы собак учащались два раза во время полнолуния. Однако исследование государственных больниц в Австралии, опубликованное в том же журнале – не выявило никакого изменения поведения животных во время полнолуния.

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