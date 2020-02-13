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Количество угроз для macOS стремительно растет

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Количество угроз для macOS стремительно растет / Unsplash

Многие пользователи считают устройства под управлением macOS более безопасными, чем PC на Windows. Однако с этим утверждением не согласна компания Malwarebytes Labs, которая специализируется на решениях в области кибербезопасности. Согласно отчету экспертов, число вредоносных программ для платформы Apple неуклонно растет.

macOS стала опасной

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Согласно опубликованной статистике, в 2019 году общее количество обнаруженного вредоносного программного обеспечения для macOS выросло на 400% по сравнению с предыдущим годом.

С учетом корректировки этой цифры из-за роста числа пользователей Mac, которые используют софт Malwarebytes, в среднем на каждый "пострадавший" компьютер Apple приходится до 11 угроз в год против 4,8 угроз в 2018 году.

Для сравнения, на компьютерах под управлением Windows эта цифра составила около 5,8 "вредителей" на один PC.

Чем это вызвано

Рост числа угроз эксперты объясняют низкой эффективностью встроенных систем защиты macOS, неспособной эффективно бороться с рекламным ПО и потенциально нежелательными программами, которые устанавливаются без ведома пользователя. В докладе также отмечается, что всего один зарегистрированный инцидент на Mac ни касался случая обманной инсталляции нежелательного софта.

Компания призвала пользователей "яблочных" PC более серьезно относиться к обеспечению безопасности компьютеров под управлением macOS.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Кибербезопасность Apple Windows 10 macOS Новости Техно Техно Интернет
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