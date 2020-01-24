Пользователи macOS стали жертвой трояна Shlayer

Несмотря на убеждение многих владельцев компьютеров Apple в отсутствии вирусов для "яблочной" платформы, в прошлом году многие из них стали жертвой вредоносного ПО. Самым популярным трояном среди пользователей macOS в прошлом году стал Shlayer, алгоритм работы которого заключается в установке рекламных приложений.

Что известно о вирусе

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Shlayer распространяется под видом обновления для Adobe Flash Player. При загрузке программы на компьютер, троян без ведома пользователя устанавливает стороннее ПО – как правило, рекламного содержания. Замечен вирус и на площадках для просмотра и загрузки развлекательного контента: некоторые пользователи встраивали его в ссылки под роликами, размещенными в YouTube.



Вирус распространяется под видом Flash Player

В среднем 29% от общего числа вирусных атак на устройства Apple в период с января по ноябрь 2019 года пришлись именно на вирус Shlayer. В целом же антивирусное ПО заблокировало около 10% попыток проникновения вредоносного ПО на компьютеры пользователей по всему миру.

Как избежать "заражения"

Наиболее верным советом для владельцев Mac-устройств будет не загружать приложения и обновления из непроверенных источников, а также внимательно читать отзывы о сайтах с развлекательным контентом и осторожнее переходить по сомнительным ссылкам.

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