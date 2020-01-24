24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Пользователи macOS стали жертвой трояна Shlayer

22 Читати новину українською
Вирус macOS / Фото из открытых источников

Несмотря на убеждение многих владельцев компьютеров Apple в отсутствии вирусов для "яблочной" платформы, в прошлом году многие из них стали жертвой вредоносного ПО. Самым популярным трояном среди пользователей macOS в прошлом году стал Shlayer, алгоритм работы которого заключается в установке рекламных приложений.

Что известно о вирусе

Не пропустите: Легендарному Macintosh – 36 лет: история создания прародителя MacBook

Shlayer распространяется под видом обновления для Adobe Flash Player. При загрузке программы на компьютер, троян без ведома пользователя устанавливает стороннее ПО – как правило, рекламного содержания. Замечен вирус и на площадках для просмотра и загрузки развлекательного контента: некоторые пользователи встраивали его в ссылки под роликами, размещенными в YouTube.


Вирус распространяется под видом Flash Player

В среднем 29% от общего числа вирусных атак на устройства Apple в период с января по ноябрь 2019 года пришлись именно на вирус Shlayer. В целом же антивирусное ПО заблокировало около 10% попыток проникновения вредоносного ПО на компьютеры пользователей по всему миру.

Как избежать "заражения"

Наиболее верным советом для владельцев Mac-устройств будет не загружать приложения и обновления из непроверенных источников, а также внимательно читать отзывы о сайтах с развлекательным контентом и осторожнее переходить по сомнительным ссылкам.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Хеликобактер пилори: все об опасной и самой распространенной инфекции, которая вызывает рак
сегодня
58814
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Кибербезопасность Apple macOS
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
23 января 21:01 Вторая Земля? Почему нам нужно вернуться к изучению Венеры
Назар Токар 303
22 января 18:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська 15318
22 января 10:09 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 16337
21 января 18:45 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 1790
20 января 09:06 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 987
Новости
Больше новостей
Залиште відгук