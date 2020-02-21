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Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые снимки

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LightSail 2 / Фото из открытых источников

В 2019 году ученые вывели на околоземную орбиту спутник LightSail 2, который для движения использует энергию солнечного света. Через восемь месяцев пребывания на орбите аппарат не только доказал возможность полета в космос без ракетных двигателей, но и сделал серию качественных снимков планеты на фоне своего паруса.

Особенности конструкции

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Вместо химических двигателей аппарат использует большой светоотражающий парус, который корректирует орбиту спутника с помощью энергии фотонов.

Созданный некоммерческим планетарным обществом аппарат, по расчетам его создателей, должен оставаться на орбите около года. Команда, отвечающая за контроль над полетом спутника, недавно оценила эффективность его эксплуатации.

Новые фото спутника

Недостатки такого решения

Выяснилось, что из-за оснащения солнечными панелями только одной стороны паруса спутник имел проблемы с получением энергии при маневрировании – в дальнейшем планируется размещать эти элементы с двух сторон "полотна".

Исследователи также отметили, что навигация сателлитов данного типа осложнена даже на высоте 720 километров. Считается, что будет более эффективно использовать их на более высоких орбитах или даже в глубоком космосе.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Космос
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