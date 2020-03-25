Космический телескоп "Чандра" не нашел доказательств "теории всего"

Поиск способа объединения конфликтных научных моделей в "теорию всего", описывающую все фундаментальные взаимодействия, одно из самых главных задач физики. Обсерватория провела один из первых экспериментов в этой области, исследовав космос в поисках гипотетической частицы, которая могла бы связать Вселенную воедино.

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Зачем нужна "теория всего"

Стандартная модель физики частиц неплохо объясняет Вселенную в микромасштабе, но когда дело доходит до макроскопических объектов, она начинает разваливаться. Например, один из крупнейших ее пробелов заключается в том, что она не включает гравитацию.

С другой стороны есть общая теория относительности Эйнштейна, которая многократно доказала свою надежность в описании физики массивных объектов вроде планет, звезд, галактик и галактических скоплений. К сожалению, она тоже начинает разваливаться, когда сталкивается с явлениями на квантовом уровне.

Теория струн

Один из претендентов на звание теории всего – теория струн. Вкратце ее идея заключается в том, что каждая частица, которую мы считаем "точкой", может считаться струной. Свойства такой частицы, ее масса или заряд, определяются ее вибрацией. В этой теории есть множество разных версий, но проблема в том, что ее доказательства найти не удается. А наука не любит идеи, которые нельзя доказать.

Однако, возможно, для теории струн еще не все потеряно. Она предполагает существование гипотетических частиц аксионов, которые, как ни странно, превращаются в фотоны, проходя через магнитные поля. Они могли бы стать необходимым доказательством.

Поиск Аксиона

Международная команда ученых использовала для поиска аксион космическую рентгеновскую обсерваторию "Чандра", направив его на скопление Персея, расположенное в 240 световых годах от Земли, сообщает New Atlas. В галактических скоплениях есть гигантские магнитные поля и яркие источники рентгеновского излучения. Поэтому если там есть аксион, астрономы смогут их заметить.

Команда изучила данные, собранные обсерваторией за более чем пять суток. В частности, телескоп измерял силу рентгеновских лучей, которые возникали в результате падения вещества в сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре одной из галактик скопления Персея. Если бы там были аксионы, "Чандра" смог бы их обнаружить.

К сожалению, их там не оказалось. Это не значит, что аксионов не существует. Возможно, у них большая масса, или они превращаются в фотоны не так просто, как казалось. Так что пока "теория всего" остается недостижимой.

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