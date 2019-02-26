Left Alive: системные требования и трейлер одной из самых ожидаемых игр 2019 года

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Left Alive: системные требования, трейлер, дата выхода
Left Alive: системные требования, трейлер, дата выхода / Gamer-Info.com

Новый проект студии Square Enix – Left Alive – не так давно вошел в рейтинг самых ожидаемых игр 2019 по версии Valve. Теперь же в сети опубликовали системные требования к шутеру и некоторые интересные детали об игре.

Геймплей и системные требования. Как сообщает 4PDA, разработчики опубликовали на своем официальном YouTube-канале 14-минутный видеоролик, посвященный шутеру Left Alive. В нем раскрыты особенности игрового процесса будущего боевика.

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А информацию о минимальных и рекомендуемых системных требованях Left Alive создатели опубликовали на официальной странице игры в Steam. Щадящими запросы шутера не назвать.

Минимальные системные требования (30 fps при разрешении 1280x720 и "низких" настройках)

  • Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-2400S / AMD A8-7650K
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 760/GTX 1050 / AMD Radeon R9 280
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске35 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования (60 fps при разрешении 1920x1080 и "высоких" настройках

  • Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1400
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
  • Оперативная память16 ГБ
  • Версия DirectX12 
  • Свободное место на жестком диске
  • 35 ГБ

 

Геймплейный трейлер Left Alive – смотрите видео​

Дата выхода. Отметим, релиз фантастического шутера Left Alive состоится уже 5 марта 2019 года. Пока же боевик доступен для заказа.

Left Alive
Скриншот из игры Left Alive

Сюжет. Действие игры разворачивается на территории вымышленного города Ново Слава в 2127 году. Под управление геймеров попадут три персонажа, которые всеми силами пытаются выжить в охваченной кровопролитной войной стране.

Трейлер игры Left Alive – смотрите видео

Перспективы. Остается надеяться, что запуск Left Alive будет успешным, ведь дела Square Enix в последнее время идут не лучшим образом: продажи Shadow of the Tomb Raider и Just Cause 4 не оправдали ожиданий компании, и в целях экономии средств руководство решило сократить количество игровых подразделений с одиннадцати до четырех. К счастью, обошлось без массовых увольнений.

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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