Left Alive: системные требования и трейлер одной из самых ожидаемых игр 2019 года
Новый проект студии Square Enix – Left Alive – не так давно вошел в рейтинг самых ожидаемых игр 2019 по версии Valve. Теперь же в сети опубликовали системные требования к шутеру и некоторые интересные детали об игре.
Геймплей и системные требования. Как сообщает 4PDA, разработчики опубликовали на своем официальном YouTube-канале 14-минутный видеоролик, посвященный шутеру Left Alive. В нем раскрыты особенности игрового процесса будущего боевика.
Читайте также: Дату выхода игры The Outer Worlds рассекретили в Steam
А информацию о минимальных и рекомендуемых системных требованях Left Alive создатели опубликовали на официальной странице игры в Steam. Щадящими запросы шутера не назвать.
Минимальные системные требования (30 fps при разрешении 1280x720 и "низких" настройках)
- Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i5-2400S / AMD A8-7650K
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 760/GTX 1050 / AMD Radeon R9 280
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске35 ГБ
Рекомендуемые системные требования (60 fps при разрешении 1920x1080 и "высоких" настройках
- Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1400
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
- Оперативная память16 ГБ
- Версия DirectX12
- Свободное место на жестком диске
- 35 ГБ
Геймплейный трейлер Left Alive – смотрите видео
Дата выхода. Отметим, релиз фантастического шутера Left Alive состоится уже 5 марта 2019 года. Пока же боевик доступен для заказа.
Скриншот из игры Left Alive
Сюжет. Действие игры разворачивается на территории вымышленного города Ново Слава в 2127 году. Под управление геймеров попадут три персонажа, которые всеми силами пытаются выжить в охваченной кровопролитной войной стране.
Трейлер игры Left Alive – смотрите видео
Перспективы. Остается надеяться, что запуск Left Alive будет успешным, ведь дела Square Enix в последнее время идут не лучшим образом: продажи Shadow of the Tomb Raider и Just Cause 4 не оправдали ожиданий компании, и в целях экономии средств руководство решило сократить количество игровых подразделений с одиннадцати до четырех. К счастью, обошлось без массовых увольнений.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно