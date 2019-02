Left Alive: системные требования и трейлер одной из самых ожидаемых игр 2019 года

Геймплей и системные требования. Как сообщает 4PDA, разработчики опубликовали на своем официальном YouTube-канале 14-минутный видеоролик, посвященный шутеру Left Alive. В нем раскрыты особенности игрового процесса будущего боевика.

Читайте также: Дату выхода игры The Outer Worlds рассекретили в Steam

А информацию о минимальных и рекомендуемых системных требованях Left Alive создатели опубликовали на официальной странице игры в Steam. Щадящими запросы шутера не назвать.

Геймплейный трейлер Left Alive – смотрите видео​

Дата выхода. Отметим, релиз фантастического шутера Left Alive состоится уже 5 марта 2019 года. Пока же боевик доступен для заказа.



Скриншот из игры Left Alive

Сюжет. Действие игры разворачивается на территории вымышленного города Ново Слава в 2127 году. Под управление геймеров попадут три персонажа, которые всеми силами пытаются выжить в охваченной кровопролитной войной стране.

Трейлер игры Left Alive – смотрите видео

Перспективы. Остается надеяться, что запуск Left Alive будет успешным, ведь дела Square Enix в последнее время идут не лучшим образом: продажи Shadow of the Tomb Raider и Just Cause 4 не оправдали ожиданий компании, и в целях экономии средств руководство решило сократить количество игровых подразделений с одиннадцати до четырех. К счастью, обошлось без массовых увольнений.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно