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Легендарная Atari открывает сеть отелей для любителей видеоигр

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Иллюстративное фото / Рендер

Компания Atari уже не является активным игроком сегмента интерактивных развлечений, однако она давно вписала свое имя в историю игровой индустрии. Ведь ее компания возглавляла до середины 80-х годов прошлого века. И сейчас название Atari появится в довольно необычном виде.

Так, на этой неделе Atari объявила о подписании партнерского соглашения с GSD Group. По условиям соглашения, две компании откроют сеть гостиниц в Соединенных Штатах, которые будут называться Atari Hotels, рассказывает Neowin.

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Как все это будет выглядеть

Отели будут ориентироваться прежде всего на любителей и знатоков компьютерных и видеоигр. Посетителям предложат яркие впечатления и увлекательные развлечения, независимо от возраста и игрового опыта. Создатели отелей планируют активно использовать новейшие решения в области дополненной и виртуальной реальности.


Именно так может выглядеть один из отелей Atari

Более того, запланировано, что в таких отелях будут проводиться киберспортивные соревнования. Это решит проблему размещения людей, приезжающих на подобные мероприятия.

Первый из восьми отелей, которые уже спроектированы и согласованы, будет построен в этом году в Фениксе, штат Аризона. После этого Atari Hotels появятся в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Игры
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