Легендарная Atari открывает сеть отелей для любителей видеоигр

Компания Atari уже не является активным игроком сегмента интерактивных развлечений, однако она давно вписала свое имя в историю игровой индустрии. Ведь ее компания возглавляла до середины 80-х годов прошлого века. И сейчас название Atari появится в довольно необычном виде.

Так, на этой неделе Atari объявила о подписании партнерского соглашения с GSD Group. По условиям соглашения, две компании откроют сеть гостиниц в Соединенных Штатах, которые будут называться Atari Hotels, рассказывает Neowin.

Интересно: Ошибки героев Grand Theft Auto V разобрал бывший профессиональный грабитель: видео

Как все это будет выглядеть

Отели будут ориентироваться прежде всего на любителей и знатоков компьютерных и видеоигр. Посетителям предложат яркие впечатления и увлекательные развлечения, независимо от возраста и игрового опыта. Создатели отелей планируют активно использовать новейшие решения в области дополненной и виртуальной реальности.



Именно так может выглядеть один из отелей Atari

Более того, запланировано, что в таких отелях будут проводиться киберспортивные соревнования. Это решит проблему размещения людей, приезжающих на подобные мероприятия.

Первый из восьми отелей, которые уже спроектированы и согласованы, будет построен в этом году в Фениксе, штат Аризона. После этого Atari Hotels появятся в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно