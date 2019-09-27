Легендарного робота-пса Boston Dynamics можно купить

Роботизированный пес Boston Dynamics Spot был представлен несколько лет назад. Его даже "выгуливал" владелец Amazon Джефф Безос. Сейчас этого робота выставили на продажу.

Как пишет Gizmodo, купить роботизированного пса смогут те компании, которые предоставят убедительную аргументацию зачем им нужен робот и для каких целей его будут использовать.

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Чем интересен Boston Dynamics Spot? Робот умеет передвигаться по пересеченной местности, самостоятельно подниматься, если он упадет, и даже открывать двери. Кроме того, собака может переносить груз.

Робопес не боится дождя и грязи, ведь получил защиту по стандарту IP54. Также он оснащен камерами, которые помогают ему ориентироваться в пространстве.

Время автономной работы составляет около 90 минут, он работает от сменного аккумулятора.

Цену на Boston Dynamics Spot не объявили. Если же вы хотите купить работа, то можно подать заявку на сайте компании.

Робот-пес Boston Dynamics Spot: видео

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