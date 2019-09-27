Легендарного робота-пса Boston Dynamics можно купить

29 Читати новину українською
Робота-пса Boston Dynamics Spot можно купить
Робота-пса Boston Dynamics Spot можно купить / futureout.com

Роботизированный пес Boston Dynamics Spot был представлен несколько лет назад. Его даже "выгуливал" владелец Amazon Джефф Безос. Сейчас этого робота выставили на продажу.

Как пишет Gizmodo, купить роботизированного пса смогут те компании, которые предоставят убедительную аргументацию зачем им нужен робот и для каких целей его будут использовать.

Читайте также: Производитель автомобилей Mercedes прекращает разработку традиционных двигателей: что об этом известно

Чем интересен Boston Dynamics Spot? Робот умеет передвигаться по пересеченной местности, самостоятельно подниматься, если он упадет, и даже открывать двери. Кроме того, собака может переносить груз.

Робопес не боится дождя и грязи, ведь получил защиту по стандарту IP54. Также он оснащен камерами, которые помогают ему ориентироваться в пространстве.

Время автономной работы составляет около 90 минут, он работает от сменного аккумулятора.

Цену на Boston Dynamics Spot не объявили. Если же вы хотите купить работа, то можно подать заявку на сайте компании.

Робот-пес Boston Dynamics Spot: видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Прогноз погоды на 27 сентября: в Украину вернется бабье лето, дожди омоют только Юг и Крым
сегодня
492
Теги: Новости Техно Техно робототехника Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
24 сентября 21:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
650
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
757
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
762
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1594
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2189
Новости
Больше новостей
Залиште відгук