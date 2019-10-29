Lenovo IdeaPad S530: в Украине представили легкий и мощный ноутбук

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Lenovo IdeaPad S530: характеристики процессора, цена в Украине
Lenovo IdeaPad S530 фото, характеристики и цена в Украине / Notebooksbilliger Blog

Компания Lenovo представила в Украине новый IdeaPad S530. Ноутбук получил мощный процессор и качественный экран в компактном алюминиевом корпусе.

Дизайн и дисплей. Lenovo IdeaPad S530 весит всего от 1 килограмма и имеет толщину менее 1,5 сантиметра. Ноутбук получил 13-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и очень тонкие рамки.

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Основные характеристики. Работает новинка на базе процессора Intel Core i7 восьмого поколения вместе с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ в максимальной конфигурации. Также пользователям будут доступны модели с видеокартой NVIDIA GeForce MX250.

За звук отвечают динамики Harman с поддержкой технологии Dolby Audio. Ультрабук поддерживает технологию Rapid Charge, что позволит ему проработать 2 часа всего после 15-минутной подзарядки.

 

 

Сканер отпечатков пальцев защитит данные пользователя и сохранит быстрый доступ к ним. Приложить палец к считывателю значительно проще, быстрее и безопаснее, чем вводить пароль. Дополнительный уровень защиты создает встроенный модуль TPM 2.0, который шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию.

Цена. В Украине стильный ультрабук Lenovo IdeaPad S530 доступен в черном (Onyx Black), синем (Liquid Blue) и сером (Mineral Grey) цветах по цене от 14 206 гривен.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Lenovo Цены ноутбук Новости Техно Гаджеты
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