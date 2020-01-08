Lenovo представила ThinkPad X1 Fold – первый в мире ноутбук с гибким дисплеем: фото

Китайский производитель техники Lenovo, кроме ряда новинок, привез на выставку CES 2020 в Лас-Вегасе кое-что действительно интересное. Ноутбук ThinkPad X1 Fold стал первым в мире лэптопом с гибким дисплеем.

Инженеры фирмы разработали шарнирный механизм легкосплавной конструкции из углеродного волокна для повышенной износостойкости. Вес компьютера – менее 1 кг.

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Что известно о ThinkPad X1 Fold

Диагональ складывающегося OLED-дисплея составляет 13,3 дюйма при соотношении сторон 4:3 и разрешении 2048×1536 пикселей. В "ноутбучном" варианте (в согнутом состоянии) половинки работают в режиме отдельных экранов.

Вводить текст можно и с помощью физической фирменной Bluetooth-клавиатуры Mini Fold, когда экран полностью раскрыт. В таком формате устройство можно поставить на подставку Thinkpad X1 Fold Stand, которую необходимо приобрести отдельно.

Фото ThinkPad X1 Fold

Цифровое перо Active Pen поможет обрабатывать контент, делать наброски и заметки.

В качестве ОС будет установлена Windows 10 или Windows 10X. Из других особенностей: поддержка технологий Always Connected, Intel Hybrid и Dolby Audio. Устройство также оснастили опциональным модулем связи с возможностью подключения к сетям пятого поколения.

Цена и дата выхода

К сожалению ни стоимость, ни возможные конфигурации, ни приблизительная дата старта продаж объявлены были. К слову, первый рабочий прототип ThinkPad X1 Fold представили еще в мае 2019 года.

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