19 ноября 1997 украинский космонавт Леонид Каденюк первым в истории независимой Украины полетел в космос. Ровно 21 год назад на корабле NASA украинец в составе американской команды на шаттле Columbia совершил космический полет.

Истории астронавта о пережитом от ощущения невесомости и увиденном сквозь стекло иллюминатора всегда завораживали.

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Во время пребывания в космосе с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк проводил биологические опыты по влиянию состояния невесомости на рост и развитие репы, сои и мха. Вот что в свое время Каденюк рассказывал 24 Каналу в эксклюзивном интервью.

От мечты к воплощению

Ничего невозможного в мире нет. Пример этому и наш легендарный космонавт. В 1961 году, когда Юрий Гагарин первым в мире полетел в космос, 10-летний мальчик Леонид сказал себе, что также станет космонавтом.

Если эту мечту смог воплотить мальчик с буковинского села, то ее так же может осуществить любой. Жизнь человека должна начинаться с мечты. Мечта помогает человеку преодолевать трудности, направляет, дисциплинирует и помогает добиваться своих целей,

– подчеркнул Каденюк.

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Увидеть Землю: первые впечатления

Кроме невероятного восторга от увиденного, была в украинца и дрожь – от осознания того, как человечество уничтожает планету.

"Кроме положительных впечатлений были и отрицательные от того, что я увидел – это очень тонкий слой атмосферы, который окутывает Землю на фоне черного космоса. Меня аж страх какой-то охватил: неужели в таком тоненьком слое существует жизнь. Там понимаешь, насколько неправильно живет человечество. Имею в виду ядерное, химическое оружие – все это засоряет нашу биосферу", – признался космонавт.

Когда украинец оказался на орбите Земли, то не было страшно от того, что что-то может случиться, а наоборот – было "страшно интересно".

Для меня этот полет, старт, вывод на орбиту не был стрессом. Страха не было. Было такое огромное напряжение, пока не вышел на орбиту,

– говорил Каденюк.

Невесомость и задание от правительства

По словам Леонида Каденюка, самым сложным для него во время пребывания в космосе был сон. Ведь в состоянии невесомости человек может заснуть на потолке или стене.

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Что, собственно, и приходилось делать украинцу в рамках изучения влияния невесомости на состояние человека. Космонавт спал на стене, фиксируя свой спальный мешок шестью специальными креплениями.

Именно благодаря Каденюку на орбите Земли зазвучал государственный гимн Украины.

Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе,

– отметил Каденюк.

Чтобы полететь в космос, будущие астронавты изучали очень много наук: медицину, биологию, астрономию, астрофизику, геологию, экологию. Каденюк вспоминает, что даже этого оказалось мало.

"Человек, который летит в космос, должен быть разносторонне грамотным. Уже в космическом полете я убедился, что даже тех знаний, которые я получил, не хватало для того, чтобы понять некоторые вещи там", – вспоминал он.

Возвращение на Землю

По возвращении на Землю через несколько недель украинец адаптировался от состояния невесомости к жизни в условиях тяготения. Это значительно проще, чем адаптация к состоянию невесомости.

В 66, когда Леонид Каденюк давал 24 Каналу интервью, он говорил, что не отказался бы увидеть Землю из иллюминатора космического корабля еще раз. В частности, космонавта вдохновлял Джон Гленн – первый космонавт, который полетел в космос от США. Ведь тот в 77 лет полетел в космос снова.

Когда он прилетел – он сказал такую фразу: "Если рассматривать в иллюминатор космического корабля и видеть созданное, то после этого не верить в Бога невозможно". У меня возникли примерно такие же ощущения. Так меня все это поразило. Эта красота Земли и космос,

– резюмировал Леонид Каденюк.