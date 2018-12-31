LG готовит к выпуску смартфон под новым брендом

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LG готовит к выпуску смартфон под новым брендом
LG готовит к выпуску смартфон под новым брендом / rozetked.me

Компания LG тоже работает над созданием нового смартфона, который будет совместимым с 5G технологии. Интересно, что новинка выйдет на рынок под новым брендом.

Об этом сообщает gizmochina.

Ранее была информация, что новый смартфон выйдет под названием LG G8, но эти слухи не подтвердились.

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Как пишет издание, новый бренд позволит компании правильно позиционировать новое устройство на рынке".

Также ранее была информация, что LG выпустит свой 5G смартфон в мае 2019 года. Согласно новым данным, устройство может быть выпущено на месяц или два раньше.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: Техно
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