LG готовит к выпуску смартфон под новым брендом
Компания LG тоже работает над созданием нового смартфона, который будет совместимым с 5G технологии. Интересно, что новинка выйдет на рынок под новым брендом.
Об этом сообщает gizmochina.
Ранее была информация, что новый смартфон выйдет под названием LG G8, но эти слухи не подтвердились.
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Как пишет издание, новый бренд позволит компании правильно позиционировать новое устройство на рынке".
Также ранее была информация, что LG выпустит свой 5G смартфон в мае 2019 года. Согласно новым данным, устройство может быть выпущено на месяц или два раньше.
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Источник: Техно
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