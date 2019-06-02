LG уменьшит выбросы парниковых газов к 2030-му году: что об этом известно

Компания LG Electronics объявила о запуске инициативы Zero Carbon 2030, обязуясь достичь в своей деятельности нулевого объема выбросов углерода по всему миру в течение 12 лет.

LG стремится сократить выбросы углерода на 50% по сравнению с 2017 годом путем внедрения различных инициатив по сокращению выбросов парниковых газов и использования возобновляемой энергии. Это поможет компании приблизиться к достижению своей конечной цели – нулевому проценту выбросов углерода, при котором выбросы парниковых газов уравновешиваются их удалением из атмосферы.

Читайте также: LG показала инновационные дисплеи на выставке ISE 2019

С помощью стратегических инициатив компания сократит выбросы углекислого газа на мировых производственных участках с почти 2 миллионов тонн в 2017 году до 960 тысяч тонн до конца 2030 года. Компания LG стремится расширить свои технологии, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, уменьшая образование углекислого газа в процессе производства.

Что сделает компания LG?

LG увеличит объем использования продуктов, которые работают от солнечной энергии, благодаря собственным технологическим решениям для бизнеса, таким как высокоэффективные холодильные установки и системы управления энергией для уменьшения выбросов углерода.

Кроме того, благодаря расширению проектов на базе механизма экологически чистого развития (Clean Development Mechanism – CDM), LG планирует зарабатывать кредиты сертифицированного сокращения выбросов (Certified Emission Reduction – CER).

Каковы шансы на успех

Подобные инициативы CDM способствуют принципам экологически чистого развития в развивающихся странах и взяли на себя обязательства по снижению выбросов. В этих странах будут реализовываться соответствующие проекты с использованием собственного капитала и технологий. Такие проекты очень важны для получения кредитов CER, которые выдаются Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК) по итогам тщательной проверки.



LG планирует сократить выделение выхлопных газов

Компания LG стала первым производителем бытовой техники, который получил кредиты CER благодаря использованию высокопроизводительных бытовых электроприборов в 2015 году. Со временем LG укрепила свой статус инновационной компании с ответственным отношением к вопросам экологии. По состоянию на конец 2018 года, компания получила 340 тысяч тонн CER благодаря реализации CDM-инициатив.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно