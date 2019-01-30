LG V50 ThinQ: появились первые характеристики и цена 5G-смартфона компании

На предстоящей выставке MWC 2019 компания LG планирует представить флагманский смартфон LG G8 ThinQ. А сейчас в сети появилась информация, что южнокорейский производитель не ограничится одним анонсом – компания представит смартфон LG V50 ThinQ.

Характеристики LG V50 ThinQ. Если верить обнародованным данным, модель LG V50 ThinQ, как и LG G8 ThinQ, будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с восемью ядрами Kryo 485 (до 2,84 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 640, сообщает 3DNews.

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Смартфону LG V50 ThinQ приписывают наличие поддержки мобильных сетей пятого поколения (5G). Соответствующая функциональность, вероятно, будет реализована за счет модема Snapdragon X50 5G.

Другие предполагаемые характеристики новинки включают в себя 6-дюймовый дисплей формата Quad HD, систему охлаждения с испарительной камерой и аккумуляторную батарею емкостью 4 000 миллиампер часов.



Концепт смартфона LG V50 ThinQ

Работать будет новинка под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Цена и дата презентации LG V50 ThinQ. По данным инсайдеров, цена на модели LG V50 ThinQ превысит 1 000 долларов. Представят новинку, как уже упоминалось, в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

Таким образом, если опубликованные сведения соответствуют действительности, то LG V50 ThinQ может стать первым 5G-аппаратом южнокорейского производителя.

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