LG запатентовала смартфон с абсолютно рекордным количеством камер

Компания LG Electronics запатентовала новую технологию для камер смартфонов. В частности, в патенте говорится о том, что новые девайсы компании могут получить до 16 модулей основной камеры.

Об этом сообщает LetsGoDigital со ссылкой на Бюро по регистрации патентов и торговых марок США.

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Согласно замыслу корейского производителя, будущие смартфоны компании могут получить сумасшедшие 16 модулей для основной камеры. В патенте показана тыльная камера с объективами, расположенными по четыре в четыре ряда.



В новом патенте LG отмечается также дополнительный дисплей на тыльной стороне

Пользователь сможет выбирать и комбинировать несколько модулей для съемки конкретного фото или комбинировать различные части фото, снятые на разные камеры для создания одного снимка или анимации.



LG запатентовала смартфон с 16 камерами

Чтобы было удобно делать селфи с помощью такой камеры, на корпусе смартфона предусмотрено своего рода "зеркало" или даже вспомогательный дисплей. Также патент описывает своего рода тачпад на задней панели.



Камеры в новом смартфоне LG дадут возможность создавать анимированные снимки

Отметим, что сейчас сроки разработки подобного смартфона не сообщаются. Надо учитывать еще тот факт, что это лишь патент и LG может даже не начать массовое производство подобных смартфонов.

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