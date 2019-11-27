Лицом проекта "Государство в смартфоне" стала польская модель Александра Ободянская

Лицом демоверсии электронных водительских прав стала украинка из польского модельного агентства Александра Ободянская. Заметим, модель выбрали из более чем 3 тысяч анкет, которые прислали пользователи.

Министерство цифровой трансформации проводило конкурс "Государство в смартфоне", именно благодаря ему выбрали новое лицо электронных водительских прав.

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Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет – Саша Ободянская. Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию программы,

– сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Условия конкурса

Уточняется, что специалисты опирались на несколько факторов: реальность фотографии, а также мнение о ней среди пользователей. Владельцу снимка должно быть больше 18 лет. Лицо Ободянской вскоре появится на удостоверении водителя.

Что известно об Александре Ободянской? Девушка родом из Украины, однако в 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и отправилась на учебу в Польшу. Сейчас, как свидетельствует информация на ее странице в Facebook, она работает в польском модельном агентстве в AS Management.

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