Lime может запустить в Украине прокат электросамокатов

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Lime может заработать и в Украине
Lime может заработать и в Украине / polsha24.com

Американская компания Lime, известная своими электрическими самокатами, которые можно брать в аренду по всему миру, может запустить такой сервис и в Украине. Этот сервис украинцам будет доступен уже в следующем году.

Об этом заявил владелец фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник на своей официальной странице в Instagram.

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"Пользоваться электросамокатами в большом городе – очень удобно. Американский сервис Lime сейчас является крупнейшей компанией, занимающейся прокатом самокатов... Я точно знаю, что в следующем году эта услуга будет в Украине", – заверил Хомутынник.

Правда, в каких городах заработает сервис – пока неизвестно. В Европе цены на аренду зависят от города. В среднем разблокировать двухколесный электрический транспорт стоит 50 центов (13 гривен), а за один километр езды нужно отдать 12 центов (3 гривны).

Что известно о Lime?
Это успешный американский стартап, который предлагает аренду электросамокатов в городах Америки и Европы. Компания позиционирует себя как экологический транспорт, а их самокаты работают 100% на электричестве.

Чтобы воспользоваться услугами аренды, нужно скачать приложение Lime. С его помощью можно взять девайс на прокат, контролировать поездку и тому подобное.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты
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