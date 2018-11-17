L'Oreal представила девайс, который поможет отследить воздействие ультрафиолета

8 Читати новину українською
L’Oreal My Skin Track/UV
L’Oreal My Skin Track/UV / Wired

Компания l'Oreal ранее уже представила устройства, которые информируют владельцев о воздействии на кожу солнечного света и его интенсивности. Теперь же производитель косметики представил устройство, которое отслеживает воздействие ультрафиолетового излучения, уровень влаги, загрязнения и пыли в воздухе.

Об этом сообщает Wired.

Читайте также: Huawei готовит к выходу очки дополненной реальности

Как показали исследования L'Oreal, предыдущие решения для отслеживания ультрафиолетового излучения осуществляют заметное влияние на поведение людей. Зная негативное солнечное воздействие, люди стремятся обезопасить себя или минимизировать его.

Новинка получила название My Skin Track/UV. Ее разработали совместно с брендом La Roche-Posay и профессором Джоном Роджерсом из Северо-западного университета.

L’Oreal My Skin Track / UV
L’Oreal My Skin Track/UV обойдется в 60 долларов

Устройство работает без использования батареи. Сенсор активируется солнечным светом и мгновенно передает информацию на подключенный смартфон с помощью беспроводной технологии. При этом поддерживается возможность хранения данных до трех месяцев.

L’Oreal My Skin Track / UV
L’Oreal My Skin Track/UV автоматически активируется и синхронизируется со смартфоном

Основной функцией My Skin Track/UV является мониторинг ультрафиолетового излучения. Но благодаря интеграции с Apple HealthKit можно также отслеживать уровень влажности и загрязнения воздуха и наличие пыльцы в воздухе. Также отмечается, что новинка водонепроницаемая.

Устройство L'Oreal My Skin Track/UV уже можно приобрести через магазины Apple по цене 60 долларов (примерно).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
15 ноября 14:02 Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
Блог Медіа 180
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
642
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
Ірина Полицька 291
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 880
5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 ноября 14:02 5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 810
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 20:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2365
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук