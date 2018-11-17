L'Oreal представила девайс, который поможет отследить воздействие ультрафиолета

Компания l'Oreal ранее уже представила устройства, которые информируют владельцев о воздействии на кожу солнечного света и его интенсивности. Теперь же производитель косметики представил устройство, которое отслеживает воздействие ультрафиолетового излучения, уровень влаги, загрязнения и пыли в воздухе.

Об этом сообщает Wired.

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Как показали исследования L'Oreal, предыдущие решения для отслеживания ультрафиолетового излучения осуществляют заметное влияние на поведение людей. Зная негативное солнечное воздействие, люди стремятся обезопасить себя или минимизировать его.

Новинка получила название My Skin Track/UV. Ее разработали совместно с брендом La Roche-Posay и профессором Джоном Роджерсом из Северо-западного университета.



L’Oreal My Skin Track/UV обойдется в 60 долларов

Устройство работает без использования батареи. Сенсор активируется солнечным светом и мгновенно передает информацию на подключенный смартфон с помощью беспроводной технологии. При этом поддерживается возможность хранения данных до трех месяцев.



L’Oreal My Skin Track/UV автоматически активируется и синхронизируется со смартфоном

Основной функцией My Skin Track/UV является мониторинг ультрафиолетового излучения. Но благодаря интеграции с Apple HealthKit можно также отслеживать уровень влажности и загрязнения воздуха и наличие пыльцы в воздухе. Также отмечается, что новинка водонепроницаемая.

Устройство L'Oreal My Skin Track/UV уже можно приобрести через магазины Apple по цене 60 долларов (примерно).

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