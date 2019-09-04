Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
В августе производители смартфонов провели несколько ярких презентаций в Украине. Например, Samsung представила свою флагманскую линейку Galaxy Note10. Также в конце лета Xiaomi запустила в продажу смартфон Mi 9T Pro. Обо всех интересных новинках августа – дальше.
Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила новый смартфон под брендом Redmi – Note 8 Pro. Он стал первым в мире телефоном, который получил 64-мегапиксельную камеру.
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Устройство имеет 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и тонкими рамками. В верхней части экрана видим каплевидный вырез для фронтальной камеры.
Новинка работает на чипе MediaTek Helio G90T с жидкостной системой охлаждения при поддержке графического адаптера Mali-G76 3EEMC4 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 64 или 128 ГБ.
Также смартфон оснащен модулем NFC для осуществления бесконтактных платежей.
Что касается камер, то основная состоит сразу из 4 модулей. Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп; 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой; 2-мегапиксельный макрообъектив и датчик 2 Мп для фото в режиме боке. Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп.
Redmi Note 8 Pro получил модуль NFC
Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Цена
- Стоимость модели с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 195 долларов (около 5 000 гривен);
- Модификация 6/128 ГБ стоит 223 долларов (около 5 700 гривен);
- А версия с 8/128 ГБ памяти будет стоить 251 доллар (около 6 400 гривен).
Samsung Galaxy Note10
Еще одной громкой презентацией отметилась компания Samsung – южнокорейский производитель представил флагманский смартфон Galaxy Note10.
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Устройство получило Dinamic AMOLED-дисплей размером 6,3 дюйма и со специальной дыркой на экране – разработанной по технологии Infinity-O. Именно здесь разместили фронталку. Такое решение позволило увеличить рабочую площадь экрана до 94,2%.
Также новинка получила оптический сканер отпечатков пальцев, который встроили под дисплей. Для защиты смартфон покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 6, а корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Смартфон получил оригинальный корпус
Samsung Galaxy Note10 получил процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (или Exynos 9825, в зависимости от региона продаж). За автономность новинки отвечает батарея емкостью 3600 мАч.
Основная камера новинки состоит из стандартного модуля с 12-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольного модуля с 16-мегапиксельным сенсором и телефото модуля с 12-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера получила разрешение 10 Мп.
Цена. Рекомендованная розничная цена Galaxy Note10 в Украине составляет 31 999 гривен.
Xiaomi Mi 9T Pro
Еще одна новинка от Xiaomi появилась на украинском рынке в августе. В Китае эта модель получила название Redmi K20 Pro. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,39 дюйма. При этом экран вышел практически безрамочным, ведь фронтальную камеру разместили в выдвижном механизме. Благодаря этому экран занимает 91,9% лицевой стороны устройства.
Во время презентации в Киеве
Новинка оснащена 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с максимальной частотой 2.84 ГГц.
Основная камера имеет три модуля: главный датчик на 48 Мп (SONY IMX586), 8-мегапиксельный длиннофокусный сенсор и 13 Мп широкоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.
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Он также оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC4.
Также смартфон получил два игровых режима: Game Turbo 2.0 и MI Turbo.
Цена
- Модификация Xiaomi Mi 9T Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 12 999 гривен;
- Версия флагмана с 6 ГБ + 128 ГБ памяти в Украине стоит 13 999 гривен.
Honor 20 Pro
В августе для украинцев стал доступен флагманский смартфон от бренда Honor – Honor 20 Pro.
Устройство получило 4-модульную основную камеру: 48-мегапиксельный сенсор с фотомодулем SONY IMX 586; 16 Мп сенсор с углом съемки 117 градусов; 8 Мп телемодуль с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом; 2 Мп объектив для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.
Смартфон оснащен Full HD+ дисплеем с диагональю 6,26 дюймов и разрешением 2340x1080.
Работает устройство на восьмиядерном фирменном процессоре Kirin 980. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Honor 20 Pro можно купить в изумрудном цвете
Цена. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в Украине оценена в 14 999 гривен.
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