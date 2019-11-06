Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24

Главным анонсом октября, безусловно, была презентация нового поколения Google Pixel. Однако, другие производители показали еще несколько интересных смартфонов. Так, суббренд Huawei выпустил абсолютно безрамочный Honor 9X. Meizu впервые за долгое время порадовала новым флагманом. А Xiaomi представила в Киеве новый бестселлер Redmi Note 8 Pro.

Honor 9X

По теме: Самые производительные смартфоны октября: рейтинг AnTuTu



Honor 9X с выдвижной фронталкой

Этот смартфон на глобальном рынке компания представила 25 октября. Модель отличается оригинальным FullView-дисплеем, что предусматривает выдвижную конструкцию фронтальной камеры.

Производитель говорит, что для этой модели разработали уникальный дизайн корпуса. Задняя панель отражает и преломляет свет, создавая динамическое изображение в форме X (как в названии смартфона). Устройство можно приобрести в двух цветах: сапфировом синем и полуночном черном.

Новинка работает на фирменном процессоре Kirin 810 с 6 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Honor 9X: первый видеообзор

Что касается камер, то основная камера сдвоенная: 48 Мп + 2 Мп для фото с эффектом боке. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Камеры имеют поддержку искусственного интеллекта, а также режим ночной съемки AIS Super Night Mode, что обеспечивает высокое качество фотографий даже при слабом освещении.

В Украине Honor 9X поступит в продажу в ноябре. Цена пока не объявлена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X Дисплей Диагональ: 6,59 дюйма

Тип: IPS

Разрешение: 2340х1080 пикселя

Диагональ: 6,59 дюйма Тип: IPS Разрешение: 2340х1080 пикселя Процессор Kirin 810



Видеопроцессор Mali-G52

Kirin 810 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 48 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная системаEMUI 9.1 (на базе Android 9)

Meizu 16T



Презентация Meizu 16T

После нескольких месяцев слухов о банкротстве китайская компания Meizu все-таки доказала, что еще на плаву, выпустив новый флагманский смартфон Meizu 16T.

Он получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением Full HD + (1080 х 2232 пикселей). Устройство оснащено топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, работающим с 6 ГБ или 8 ГБ встроенной памяти. Флеш-хранилища здесь предусмотрено 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составляет 4500 мАч.

Читайте также: Хакеры взломали сканер отпечатков пальцев на смартфоне всего за 20 минут

Работает новинка под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой Flyme OS 7. При этом смартфон сохранил стандартный 3,5-мм аудиоразъем для наушников – не часто его увидишь на флагманах.

Кроме того, Meizu 16T получил линейный вибромоторчик и режим Game Mode 4.0.

Meizu 16T: видеообзор

Основная камера этого смартфона имеет три модуля: главный Sony IMX362 с разрешением 12 Мп, дополнительный 8-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом охвата 118 градусов и 5-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f/1.9 для фото с режимом боке.

Цена на Meizu 16T на китайском рынке стартует от 282 долларов (7 тысяч гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16T Дисплей Диагональ: 6,5 дюйма

Тип: Super AMOLED

Разрешение: 1080×2232 пикселя

Диагональ: 6,5 дюйма Тип: Super AMOLED Разрешение: 1080×2232 пикселя Процессор Qualcomm Snapdragon 855



Видеопроцессор Adreno 640

Qualcomm Snapdragon 855 Adreno 640 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128/256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 4500 мАч

4500 мАч Операционная система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Для игр Режим Game Mode 4.0

Google Pixel 4



Google Pixel 4 похож на iPhone 11 Pro

15 октября компания Google представила один из самых ожидаемых смартфонов года – Pixel 4. Относительно внешнего вида, то он снова не удивил. Pixel 4 получил толстую рамку вверху экрана и квадратный модуль основной камеры. На выбор представлен черный, белый и оранжевый цвет корпуса.

Новинка оснащена 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и QHD+ соответственно и частотой обновления 90 Гц. Сердцем устройства стал топовый Snapdragon 855 (хотя многие ожидали более продвинутую Plus-версию) в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище смартфона может быть на 64 или 128 ГБ (что тоже не слишком много). Емкость аккумулятора тоже не впечатляет – 2 800 мАч . Из коробки смартфон работает на операционной системе Android 10.

Google Pixel 4: видео

В квадратном модуле разместили две камеры: основной модуль на 12 Мп (Dual-Pixel) и 16 Мп теле- и фотообъектив. Селфи-камера представлена модулем на 8 Мп. Причем, как отметили на презентации, должно поражать здесь не "железо", а возможности софта. Если говорить в целом, то камера должна обеспечивать невероятную детализацию снимков, в том числе во время работы зума, а также впечатляющую ночную съемку.

Среди оригинальных фишек – функция Motion Sense, которая предусматривает управление смартфоном при помощи жестов.

Google Pixel 4 на американском рынке стоит от 799 долларов (20 тысяч гривен). В Украине его можно предварительно заказать за 23 тысячи гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 4 Дисплей Диагональ: 5,7 дюйма

Тип: OLED

Разрешение: Full HD+

Диагональ: 5,7 дюйма Тип: OLED Разрешение: Full HD+ Процессор Qualcomm Snapdragon 855



Видеопроцессор

Adreno 640

Qualcomm Snapdragon 855 Adreno 640 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 16 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп + 16 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2800 мАч

2800 мАч Операционная система Android 10

Redmi Note 8 Pro



Презентация Redmi Note 8 Pro в Украине

Эта новинка – не флагман, а смартфон среднего уровня. Однако, ему прогнозируют большую популярность на украинском рынке. Ведь его предшественник – Redmi Note 7 Pro – стал одним из самых продаваемых в Украине.

Этот смартфон стал первым в мире устройством, получившим 64-мегапиксельную камеру. Еще одно существенное преимущество – наличие модуля NFC, то есть смартфоном можно будет рассчитываться за покупки.

Читайте также: Большая популярность iPhone 11 может сыграть с пользователями злую шутку

Redmi Note 8 Pro получил стеклянный корпус и 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Рамки нового устройства очень тонкие, а фронтальную камеру разместили в лаконичном вырезе. За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G90T с жидкостной системой охлаждения.

Redmi Note 8 Pro: видеообзор

Модуль основной камеры имеет сразу четыре датчика. Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп дополнен 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным с макрообъективом и датчиком глубины. Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп. Емкость батареи составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

На украинском рынке новинку можно приобрести по цене от 6 999 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 8 Pro Дисплей Диагональ: 6,53 дюйма

Тип: IPS

Разрешение: FULL HD+

Диагональ: 6,53 дюйма Тип: IPS Разрешение: FULL HD+ Процесcор Mediatek Helio G90T



Видеопроцессор Mali-G76MC4

Mediatek Helio G90T Mali-G76MC4 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4500 мАч

4500 мАч Операционная система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Для игрЖидкостная система охлаждения

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно