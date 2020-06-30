Лунный календарь на июль: когда благоприятные и неблагоприятные дни
Лунный календарь на июль 2020 состоит из фаз лунного цикла. В календаре можно найти информацию о благоприятных днях и влиянии Луны на организм человека.
24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, которые являются в этом месяце благоприятными для чего-то нового.
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|1 июля
|Растущая луна
|10, 11 день
|2 июля
|Растущая луна
|11, 12 день
|3 июля
|Растущая луна
|12, 13 день
|4 июля
|Растущая луна
|13, 14 день
|5 июля
|Полная луна
|14, 15 день
|6 июля
|Убывающая луна
|15, 16 день
|7 июля
|Убывающая луна
|16, 17 день
|8 июля
|Убывающая луна
|17, 18 день
|9 июля
|Убывающая луна
|18, 19 день
|10 июля
|Убывающая луна
|19, 20 день
|11 июля
|Убывающая луна
|20, 21 день
|12 июля
|Убывающая луна
|21 день
|13 июля
|Третья четверть
|21, 22 день
|14 июля
|Убывающая луна
|22, 23 день
|15 июля
|Убывающая луна
|23, 24 день
|16 июля
|Убывающая луна
|24, 25 день
|17 июля
|Убывающая луна
|25, 26 день
|18 июля
|Убывающая луна
|26, 27 день
|19 июля
|Убывающая луна
|27, 28 день
|20 июля
|Новолуние
|28, 29, 1 день
|21 июля
|Растущая луна
|1, 2 день
|22 июля
|Растущая луна
|2, 3 день
|23 июля
|Растущая луна
|3, 4 день
|24 июля
|Растущая луна
|4, 5 день
|25 июля
|Растущая луна
|5, 6 день
|26 июля
|Растущая луна
|6, 7 день
|27 июля
|Первая четверть
|7, 8 день
|28 июля
|Растущая луна
|8, 9 день
|29 июля
|Растущая луна
|9, 10 день
|30 июля
|Растущая луна
|10, 11 день
|31 июля
|Растущая луна
|11, 12 день
Благоприятные и неблагоприятные дни:
- Благоприятные дни в этом месяце: 1, 2, 8 июля.
- Неблагоприятные дни в июля: 5, 13, 20, 27 июля.
Усиленное взаимодействие Солнца и Луны между собой провоцирует негативные дни. Это дни, когда Луна негативно может влиять на человека. А благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.