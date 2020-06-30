Лунный календарь на июль 2020 состоит из фаз лунного цикла. В календаре можно найти информацию о благоприятных днях и влиянии Луны на организм человека.

24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, которые являются в этом месяце благоприятными для чего-то нового.

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Лунный календарь на июль 1 июля Растущая луна 10, 11 день 2 июля Растущая луна 11, 12 день 3 июля Растущая луна 12, 13 день 4 июля Растущая луна 13, 14 день 5 июля Полная луна 14, 15 день 6 июля Убывающая луна 15, 16 день 7 июля Убывающая луна 16, 17 день 8 июля Убывающая луна 17, 18 день 9 июля Убывающая луна 18, 19 день 10 июля Убывающая луна 19, 20 день 11 июля Убывающая луна 20, 21 день 12 июля Убывающая луна 21 день 13 июля Третья четверть 21, 22 день 14 июля Убывающая луна 22, 23 день 15 июля Убывающая луна 23, 24 день 16 июля Убывающая луна 24, 25 день 17 июля Убывающая луна 25, 26 день 18 июля Убывающая луна 26, 27 день 19 июля Убывающая луна 27, 28 день 20 июля Новолуние 28, 29, 1 день 21 июля Растущая луна 1, 2 день 22 июля Растущая луна 2, 3 день 23 июля Растущая луна 3, 4 день 24 июля Растущая луна 4, 5 день 25 июля Растущая луна 5, 6 день 26 июля Растущая луна 6, 7 день 27 июля Первая четверть 7, 8 день 28 июля Растущая луна 8, 9 день 29 июля Растущая луна 9, 10 день 30 июля Растущая луна 10, 11 день 31 июля Растущая луна 11, 12 день

Благоприятные и неблагоприятные дни:

Благоприятные дни в этом месяце: 1, 2, 8 июля.

Неблагоприятные дни в июля: 5, 13, 20, 27 июля.

Усиленное взаимодействие Солнца и Луны между собой провоцирует негативные дни. Это дни, когда Луна негативно может влиять на человека. А благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.