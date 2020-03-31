Лунный календарь на апрель 2020

В основу лунного календаря на апрель 2020 года заложены фазы месячного цикла. В этом календаре вы найдете предостережения, что не стоит делать в конкретные дни, а также информацию о влиянии Луны на ваше самочувствие.

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Лунный календарь на апрель 1 апреля Первая четверть 8, 9 день 2 апреля Растущая луна 9, 10 день 3 апреля Растущая луна 10, 11 день 4 апреля Растущая луна 11, 12 день 5 апреля Растущая луна 12, 13 день 6 апреля Растущая луна 13, 14 день 7 апреля Растущая луна 14, 15 день 8 апреля Полная луна 15, 16 день 9 апреля Убывающая луна 15, 16 день 10 апреля Убывающая луна 16, 17 день 11 апреля Убывающая луна 18 день 12 апреля Убывающая луна 18, 19 день 13 апреля Убывающая луна 19, 20 день 14 апреля Убывающая луна 20, 21 день 15 апреля Третья четверть 21, 22 день 16 апреля Убывающая луна 22, 23 день 17 апреля Убывающая луна 23, 24 день 18 апреля Убывающая луна 24, 25 день 19 апреля Убывающая луна 25, 26 день 20 апреля Убывающая луна 26, 27 день 21 апреля Убывающая луна 27, 28 день 22 апреля Убывающая луна 28, 29 день 23 апреля Новая луна 29, 1, 2 день 24 апреля Растущая луна 2,3 день 25 апреля Растущая луна 3, 4 день 26 апреля Растущая луна 4, 5 день 27 апреля Растущая луна 5, 6 день 28 апреля Растущая луна 6, 7 день 29 апреля Растущая луна 7, 8 день 30 апреля Первая четверть 8, 9 день

Благоприятные дни в этом месяце: 9, 15, 23 апреля. Но самый благоприятный день – это 15 апреля, когда луна в Водолее. Неблагоприятные дни для человека – это дни усиленного взаимодействия Солнца и Луны.

Как влияют фазы луны на человека

Биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли. Месяц в течении 28 – 30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.

Фаза Новая Луна – лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели.

Период фазы Полумесяца – это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться.

Убывающая луна – это фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.

По лунному календарю на апрель циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности: