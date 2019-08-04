Лунный календарь на август 2019

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Лунный календарь на август 2019 Украина – фазы луны в августе 2019
Фазы Луны на август 2019 / pond5.com

Лунный календарь на август 2019 года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережение, что не стоит делать в определенные дни Лунного календаря.

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Лунный календарь на август
1 августа Новолуние 29, 30, 1 день
2 августа Растущая Луна 1, 2 день
3 августа Растущая Луна 2, 3 день
4 августа Растущая Луна 3, 4 день
5 августа Растущая Луна 4, 5 день
6 августа Растущая Луна 5, 6 день
7 августа Первая четверть 6, 7 день
8 августа Растущая Луна 7, 8 день
9 августа Растущая Луна 8, 9 день
10 августа Растущая Луна 9, 10 день
11 августа Растущая Луна 10, 11 день
12 августа Растущая Луна 11, 12 день
13 августа Растущая Луна 12, 13 день
14 августа Растущая Луна 13, 14 день
15 августа Полнолуние 14, 15 день
16 августа Убывающая Луна 15, 16 день
17 августа Убывающая Луна 16, 17 день
18 августа Убывающая Луна 17, 18 день
19 августа Убывающая Луна 18, 19 день
20 августа Убывающая Луна 19, 20 день
21 августа Убывающая Луна 20, 21 день
22 августа Убывающая Луна 21, 22 день
23 августа Третья четверть 22, 23 день
24 августа Убывающая Луна 23, 24 день
25 августа Убывающая Луна 24, 25 день
26 августа Убывающая Луна 25 день
27 августа Убывающая Луна 25, 26 день
28 августа Убывающая Луна 26, 27 день
29 августа Убывающая Луна 27, 28 день
30 августа Новолуние 28, 29, 1 день
31 августа Растущая Луна 1, 2 день

Влияние Луны

Новолуние, Полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

Благоприятные для человека дни в этом месяце: 6, 7 и 22 августа.

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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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Теги: Техно Космос Луна
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