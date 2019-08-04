Лунный календарь на август 2019
Лунный календарь на август 2019 года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережение, что не стоит делать в определенные дни Лунного календаря.
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|1 августа
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|2 августа
|Растущая Луна
|1, 2 день
|3 августа
|Растущая Луна
|2, 3 день
|4 августа
|Растущая Луна
|3, 4 день
|5 августа
|Растущая Луна
|4, 5 день
|6 августа
|Растущая Луна
|5, 6 день
|7 августа
|Первая четверть
|6, 7 день
|8 августа
|Растущая Луна
|7, 8 день
|9 августа
|Растущая Луна
|8, 9 день
|10 августа
|Растущая Луна
|9, 10 день
|11 августа
|Растущая Луна
|10, 11 день
|12 августа
|Растущая Луна
|11, 12 день
|13 августа
|Растущая Луна
|12, 13 день
|14 августа
|Растущая Луна
|13, 14 день
|15 августа
|Полнолуние
|14, 15 день
|16 августа
|Убывающая Луна
|15, 16 день
|17 августа
|Убывающая Луна
|16, 17 день
|18 августа
|Убывающая Луна
|17, 18 день
|19 августа
|Убывающая Луна
|18, 19 день
|20 августа
|Убывающая Луна
|19, 20 день
|21 августа
|Убывающая Луна
|20, 21 день
|22 августа
|Убывающая Луна
|21, 22 день
|23 августа
|Третья четверть
|22, 23 день
|24 августа
|Убывающая Луна
|23, 24 день
|25 августа
|Убывающая Луна
|24, 25 день
|26 августа
|Убывающая Луна
|25 день
|27 августа
|Убывающая Луна
|25, 26 день
|28 августа
|Убывающая Луна
|26, 27 день
|29 августа
|Убывающая Луна
|27, 28 день
|30 августа
|Новолуние
|28, 29, 1 день
|31 августа
|Растущая Луна
|1, 2 день
Влияние Луны
Новолуние, Полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.
Благоприятные для человека дни в этом месяце: 6, 7 и 22 августа.
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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.
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