Лунный календарь на июнь 2019

Лунный календарь на апрель 2019 года составляют на основе специальных вычислений, учитывая его положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Поэтому, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие и предостережения, что не стоит делать.

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Лунный календарь на июнь 1 июня Убывающая луна 27,28 день 2 июня Убывающая луна 28,29 день 3 июня Новая луна 29, 30, 1 день 4 июня Растущая луна 1,2 день 5 июня Растущая луна 2,3 день 6 июня Растущая луна 3,4 день 7 июня Растущая луна 4,5 день 8 июня Растущая луна 5,6 день 9 июня Растущая луна 6,7 день 10 июня Первая четверть 7,8 день 11 июня Растущая луна 8,9 день 12 июня Растущая луна 9,10 день 13 июня Растущая луна 10,11 день 14 июня Растущая луна 11,12 день 15 июня Растущая луна 12,13 день 16 июня Растущая луна 13,14 день 17 июня Полная луна 14,15 день 18 июня Убывающая луна 15,16 день 19 июня Убывающая луна 16,17 день 20 июня Убывающая луна 17,18 день 21 июня Убывающая луна 18,19 день 22 июня Убывающая луна 19 день 23 июня Убывающая луна 19,20 день 24 июня Убывающая луна 20,21 день 25 июня Третья четверть 21,22 день 26 июня Убывающая луна 22,23 день 27 июня Убывающая луна 23,24 день 28 июня Убывающая луна 24,25 день 29 июня Убывающая луна 25,26 день 30 июня Убывающая луна 26,27 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленной взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые еще называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и среди дня – именно потому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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