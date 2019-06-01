Лунный календарь на июнь 2019
Лунный календарь на апрель 2019 года составляют на основе специальных вычислений, учитывая его положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Поэтому, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие и предостережения, что не стоит делать.
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|1 июня
|Убывающая луна
|27,28 день
|2 июня
|Убывающая луна
|28,29 день
|3 июня
|Новая луна
|29, 30, 1 день
|4 июня
|Растущая луна
|1,2 день
|5 июня
|Растущая луна
|2,3 день
|6 июня
|Растущая луна
|3,4 день
|7 июня
|Растущая луна
|4,5 день
|8 июня
|Растущая луна
|5,6 день
|9 июня
|Растущая луна
|6,7 день
|10 июня
|Первая четверть
|7,8 день
|11 июня
|Растущая луна
|8,9 день
|12 июня
|Растущая луна
|9,10 день
|13 июня
|Растущая луна
|10,11 день
|14 июня
|Растущая луна
|11,12 день
|15 июня
|Растущая луна
|12,13 день
|16 июня
|Растущая луна
|13,14 день
|17 июня
|Полная луна
|14,15 день
|18 июня
|Убывающая луна
|15,16 день
|19 июня
|Убывающая луна
|16,17 день
|20 июня
|Убывающая луна
|17,18 день
|21 июня
|Убывающая луна
|18,19 день
|22 июня
|Убывающая луна
|19 день
|23 июня
|Убывающая луна
|19,20 день
|24 июня
|Убывающая луна
|20,21 день
|25 июня
|Третья четверть
|21,22 день
|26 июня
|Убывающая луна
|22,23 день
|27 июня
|Убывающая луна
|23,24 день
|28 июня
|Убывающая луна
|24,25 день
|29 июня
|Убывающая луна
|25,26 день
|30 июня
|Убывающая луна
|26,27 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленной взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.
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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые еще называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и среди дня – именно потому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.
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