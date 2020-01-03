Мальчик проглотил AirPods: к iPhone боится даже прикасаться

В США 7-летнему мальчику сделали невероятный подарок – новый смартфон iPhone вместе с беспроводными наушниками AirPods. Однако, ребенок случайно проглотил один наушник, что причинило ему физическую и психологическую травму.

Как пишет издание Gizmochina, инцидент произошел в штате Джорджия. Киара Страуд рассказала, что она подарила сыну два девайса от Apple. Но он случайно проглотил один из наушников.

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Как говорит мать, она представить себе не могла, что такое может случиться. Поэтому сейчас она решила предупредить других родителей о том, что подобные миниатюрные гаджеты могут быть действительно опасными в руках детей.

Как это случилось

Как рассказала Киара, мальчик просто держал один наушник во рту за длинную часть, а затем проглотил, она даже не успела отреагировать. Когда она обратилась за помощью к медикам, то специалисты в отделе охраны здоровья детей Атланты были озадачены. Расположение AirPod обнаружили уже на рентгеновском снимке.



После этого мальчик боится девайсов

Но операцию проводить не пришлось, медики решили, что AirPod выйдет естественным образом.

Кстати, из-за этого инцидента мальчик даже отказался прикасаться к своему новенькому iPhone.

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