Марк Цукерберг в прямом эфире анонсировал инструмент для видеоконференций – Messenger Rooms

Facebook анонсировала инструмент для видеоконференций Messenger Rooms с возможностью одновременного соединения с 50 пользователями. Презентацию программы провел в прямом эфире Марк Цукерберг.

24 канал просмотрел презентацию и выбрал самые важные моменты о новом сервисе.

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Когда сервис станет доступным

Messenger Rooms в ближайшие недели появится во всем мире (поэтапно). В Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram появится отдельная кнопка для перехода в приложение.

Присоединиться к Rooms можно будет и без аккаунта Facebook. Во время вызова будут доступны фильтры дополненной реальности и 360-градусные фоны экзотических мест (чтобы скрыть бардак на фоне). При этом звонки в Rooms не зашифрованы, но Facebook уверяет, что их не будут прослушивать.

Это не все анонсы презентации. Во-первых, ограничение видеозвонков в WhatsApp увеличено вдвое – с четырех до восьми. Во-вторых, прямые трансляции в Instagram скоро можно будет публиковать в IGTV (сейчас они удаляются через 24 часа). В-третьих, в Facebook Live добавят функцию Live With, которая позволяет приглашать пользователей людей в потоковое вещание, плюс добавят кнопку пожертвований.

Презентация Марка Цукерберга:

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