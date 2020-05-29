SpaceX сделала еще один шаг к осуществлению своей цели – запускать по три корабля в день с грузами и пассажирами для перемещения по планете. Регулятор выдал компании разрешение на суборбитальные полеты Starship, самого мощного космического транспорта в истории космонавтики. Лицензия полностью закрывает все потребности SpaceX в рамках испытательной программы нового транспорта.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании разрешение на суборбитальные полеты прототипа космического корабля Starship, над которым работают инженеры в Техасе и который должен стать самым масштабным проектом SpaceX, пишет TechCrunch.

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Почему это важно

Теперь прототип Starship имеет право взлетать со стартовой площадки в Бока-Чика и приземляться обратно. Высота полетов фактически не ограничена, лицензия покрывает все потребности SpaceX в рамках испытательной программы Starship.

Как проходят испытания

Компания уже провела одно летное испытание ранее, но с Starhopper, уменьшенной и упрощенной копией Starship. С ее помощью были проверены возможности двигателя Raptor, который планируют установить на Starship.

SpaceX успела построить несколько прототипов космического корабля высотой 50 метров, но ни один из них еще не летал – сначала нужно было провести огневые и криогенные испытания, однако три прототипа были утрачены во время этих тестов. Последнее статическое испытание на огнестойкость двигателя было проведено в Бока-Чика как раз в день получения разрешения FAA.

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Дальнейшие планы SpaceX

В ближайших планах – сделать небольшой прыжок на высоту не более 150 метров. Если испытание пройдет успешно, то в следующей версии прототипа установят больше двигателей Raptor и запустят его выше.

Компании приходится спешить, чтобы выиграть контракт NASA на участие в программе "Артемида" по возвращению американцев на Луну, которая запланирована на 2024 год. SpaceX была выбрана одной из трех компаний претендентов.