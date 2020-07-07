Марсоход Curiosity, который сейчас занимается изучением поверхности Красной планеты, отправили в "летнее путешествие" к следующему пункту назначения. Для этого ему надо проехать примерно одну милю (около 1,61 км).

Следующая остановка Curiosity – это территория на горе Шарпа, содержащий сульфаты, передает engadget.com.

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На Земле это сырье образуются на водных территориях при испарении воды. Поэтому журналисты шутят, что марсоход отправился в отпуск.

Почему это важно

На самом деле изучение этого региона на Марсе очень важно. Собранные данные могут дать возможность лучше понять климат Марса и его перспективы для поддержания жизни.

С 2019 года Curiosity изучает богатую глиной среду горы Шарпа. В частности, аппарат передает ученым информацию о том, существовала ли ранее в жидкой среде жизнь, например древние микроорганизмы. Теперь марсоход покинет богатую глиной среду. Чтобы достичь пункта назначения, он должен обогнуть песчаный участок поверхности. Главное испытание заключается в том, чтобы не застрять в нем.

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NASA ожидает, что марсоход прибудет к месту назначения осенью. Хотя это "летнее путешествие" может занять немного больше времени, если команда на Земле решит остановиться и собрать образцы по дороге.