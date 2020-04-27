Массовое производство iPhone 2020 года решили отложить

Корпорация Apple решила замедлить рост производства своих новых iPhone 2020. По крайней мере в этом году. Причина для всех очевидна – пандемия коронавируса.

Как передает издание WSJ, речь идет именно о новых моделях, которые должны представить осенью 2020 года.

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Производство новых флагманских iPhone отложили минимум на месяц.

В результате компания готовится перенести дату выпуска четырех новых моделей iPhone на конец 2020 года. Также в компании решили сократили количество устройств на 20%, которые планируют выпустить во второй половине этого года.

В чем дело

Причина на рынке одна и таже – пандемия коронавируса. Эта ситуация ослабляет глобальный спрос потребителей. Кроме того, ситуация повлияла на производство электроники в Азии. Из-за карантинных ограничений много заводов или сократили мощности или полностью приостановили работу.

Как известно, коронавирус уже испортил планы компании. Ранее Apple уже пришлось перенести презентацию долгожданного бюджетника iPhone SE 2 на несколько недель.

Еще одну конференцию WWDC, которая проходит в июне, компания решила проводить в онлайн-режиме.

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