Медали для Олимпиады 2020 изготовят из электронного мусора: что об этом известно

В августе 2016 года организаторы Летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявили, что намерены изготовить медали для победителей соревнований из электронного мусора. В феврале 2019 года стало известно, что им удается дойти до цели.

Благодаря активной поддержке компаний и простых японцев, удалось собрать более 47 488 тонн электронного мусора. Среди отходов особое место занимают телефоны – их набралось более 5 миллионов. После переработки из электроники вытянут металлы, необходимые для выплавки наград.

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Цели, стоящие перед Олимпийским комитетом:

2700 килограмм бронзы – собрано в июне 2018 года

30,3 килограмм золота – собрано 93,7% по состоянию на октябрь 2018

4100 килограмм серебра – собрано 85,4% по состоянию на октябрь 2018

Основываясь на результатах переработки и объеме мусора, организаторы уверены, что смогут вовремя добиться всех поставленных задач.

Программу сбора материалов закончат 31 марта 2019 года, на лето запланирована презентация дизайна Олимпийских и Паралимпийских медалей. Об этом сообщает The Verge.

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