Microsoft готовит две модели Xbox следующего поколения

Компания Microsoft работает не только над анонсированным новым поколением Xbox под названием Anakonda, но также над менее мощным вариантом консоли с кодовым именем Lockhart.

По информации четырех источников издания Kotaku, знакомых с планами компании – Lockhart будет обновлением Xbox One S с процессором нового поколения и твердотельным накопителем, но без дисковода.

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Характеристики моделей

Таким образом серия, известная как Project Scarlett, будет состоять из двух устройств. Производительность графики модели Anaconda составит более 10 терафлопс, у Lockhart – 4 терафлопс. Также известно, что Lockhart сможет в игры в 1440p при 60 кадрах в секунду, в то время, как более мощная консоль ориентируется на 4К при 60 fps.

Ожидается, что релиз новинок состоится в период рождественских праздников 2020 года. Ранее инсайдеры даже озвучили дату продаж консоли от Microsoft – 6 ноября 2020 года.

О Lockhart сообщали различные источники около года назад, однако на выставке E3 2019 Microsoft рассказала лишь о модель Anaconda.

Кстати, недавно в сети появились фото новой консоли PlayStation 5 от Sony. Пока это лишь так называемый Dev Kit, то есть вариант для разработчиков. В то же время никаких утечек со стороны Microsoft пока нет.

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