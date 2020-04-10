Microsoft использует искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом

Корпорация Microsoft тоже приобщается к борьбе с пневмонией коронавируса. Компания инвестировала 20 миллионов долларов в исследования на базе искусственного интеллекта, которое должно помочь изучить COVID-19.

Microsoft мобилизует свою программу "Искусственный интеллект для здоровья" (AI for Health) для борьбы с COVID-19, об этом говорится в блоге компании.

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"Учитывая глобальные масштабы пандемии, технологии будут играть критически важную роль практически во всех аспектах борьбы с COVID-19, от использования искусственного интеллекта для анализа массивных наборов данных до анализа переносчиков болезней и выявления последствий лечения", – объясняют в компании.

Как используют исследования

Усилия в исследовании COVID-19 будут сосредоточены на пяти направлениях:

Информирование про безопасность и экономические последствия для людей.

Лечение и диагностика, позволяющие проводить исследования для разработки вакцины, диагностики и терапии.

Выделение ресурсов на лечение коронавируса, в частности медицинское оборудование.

Распространение достоверной информации для минимизации обмена дезинформации.

Научные исследования для изучения и понимания COVID-19.

"Данные и вычисления помогут смягчить пандемию. Мы ориентируемся на свои вычислительные ресурсы и опыт для помощи специалистам в области биомедицины, логистики, эпидемиологии и здравоохранения", – говорит главный научный директор Microsoft Эрик Хорвиц.

Ранее корпорация запустила фирменный сервис, который помогает мониторить ситуацию с распространением коронавируса. Это сайт с информацией о пандемии и интерактивной картой.

Карта для мониторинга распространения коронавируса / Скриншот​

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