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Microsoft представила DirectX 12 Ultimate для игр на PC и консолях: видео

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Как стало известно ранее, Xbox Series X будет работать на графической архитектуре RDNA 2, а значит, точно сможет поддерживать трассировки лучей. Чтобы не отставать от трендов, Microsoft представила новую версию DirectX 12 Ultimate, которую можно будет использовать для улучшения графики как на PC, так и на консоли следующего поколения.

Главной отличительной чертой API станет поддержка сразу нескольких технологий, отметили Microsоft в блоге разработчиков.

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Особенности новой технологии

Кроме обновленного до версии 1.1 DirectX Raytracing, интерфейс позволит железу работать с Variable Rate Shading. Это позволит снизить качество рендеринга в "невидимых" областях экрана с целью разгрузки графического процессора.

Также реализована Mesh Shader для более точного контроля над взаимодействием с GPU, а также Sampler Feedback для ускорения загрузки текстур.

Трассировки лучей в компьютерных играх (рейтрейсинг) – это решение для создания реалистичного освещения, отражений и теней, что обеспечивает более высокий уровень реализма по сравнению с традиционными способами рендеринга.

Демонстрация возможностей новой технологии:

Microsoft представила системные характеристики Xbox Series X еще 16 марта. Через несколько дней ей ответила Sony аналогичными сведениями о PlayStation 5. Однако вторая презентация оказалась не предназначенной для массового потребителя – японская компания буквально завалила геймеров технической информацией, что породило массу шуток в сети.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Microsoft Xbox Гаджеты
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