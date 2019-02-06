Microsoft в Украине получил нового руководителя

Представительство Microsoft в Украине возглавил Ян Питер де Йонг. Он уже приехал в Украину и приступил к работе. До этого де Йонг работал в компании IBM.

Как пишет Interfax.com.ua, информацию о новом главе Microsoft в Украине сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на ежегодном приеме.

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Ранее генеральным директором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове была Надежда Васильева. Она покинула пост в декабре 2017 года. С 1 декабря 2017 обязанности гендиректора в регионе выполнял Георгий Рандель.

Что известно про Яна Питера де Йонга? До перехода в Microsoft он несколько лет работал в компании IBM. Там он занимал должность Business Development Exec/Deal Maker в Центральной и Восточной Европе. Еще год он работал директором по продажам IT услуг в регионе.

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