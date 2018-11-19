Microsoft выпустит новую игровую приставку

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Microsoft выпустит новую игровую приставку
Microsoft выпустит новую игровую приставку / unsplash

Согласно данным инсайдеров, компания Microsoft готовит новую версию консоли Xbox. Сетью уже давно гуляют слухи, что редмондская корпорация готовит к выпуску новое поколение игровых приставок, однако свежая информация все еще касается Xbox One.

Об этом сообщает Arstechnica.

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По словам авторитетного инсайдера Брэда Семса, Microsoft планирует выпустить в нынешнем поколении еще одну модель Xbox One. Как сообщается, по техническим характеристикам она будет идентична нынешней Xbox One S, а главным отличием станет отсутствие оптического привода.

Таким образом, на консоли будут доступны только цифровые версии игр. При этом обойдется новинка в 199 долларов (около 5500 гривен) или даже меньше, а ее владельцы смогут подключить Xbox One Pass за 1 доллар (хотя конкретных данных Семс не предоставил). Для сравнения, цена базовой Xbox One S составляет 299 долларов (около 8300 гривен).

Xbox One S

Новая консоль будет дешевле Xbox One S

Также сообщается, что Microsoft предусмотрела для пользователей возможность обменять дисковые версии своих любимых тайтлов на цифровые копии. Для этого нужно лишь принести диск в партнерский магазин. Впрочем, как утверждает инсайдер, совсем отказываться от носителей компания не собирается.

Стоит отметить, что все это не касается таинственного проекта Scarlett, которым компания занимается уже несколько лет.

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Теги: Техно Цены Microsoft Xbox Гаджеты Игры
Источник: Техно
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