24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Microsoft выпустит свой фирменный антивирус на Android и iOS: детали

- Читати новину українською
Microsoft выпустит свой фирменный антивирус на Android и iOS / Фото из открытых источников

В портфолио Microsoft входят не только операционная система Windows и пакет Office. Одна из разработок софтмейкера – фирменный антивирус, который эксперты AV-Test признали одним из лучших на рынке. А вскоре редмондцы выпустят мобильную версию приложения для устройств под управлением Android и iOS.

Что готовит Microsoft

Важно: Назвали лучший бесплатный антивирус

Компания объявила, что готовит релиз программного решения Defender Advanced Threat Protection для мобильных операционных систем, сообщает CNET.

В список возможностей приложения войдут такие функции, как предотвращение загрузки опасных страниц и защита гаджетов от фишинговых атак. Вице-президент Microsoft Роб Леффертс подчеркнул, что "Android и iOS достаточно безопасны, но вредоносные программы действительно существуют на этих платформах".

Антивирус для других платформ

Ранее корпорация уже выпустила программное обеспечение Defender ATP для Windows и macOS. Приложение предлагает такие функции, как профилактическая защита, обнаружение угроз и автоматическое сканирование.

Дата выхода

Дата появления мобильной версии Defender в Google Play и App Store будет объявлена разработчиком позже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности
сегодня
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Кибербезопасность iOS Android Microsoft Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська
20 февраля 16:02 Дополненная и виртуальная реальности: что это такое и какое влияние на мозг
Ірина Полицька
20 февраля 10:05 Как заблокировать номер телефона на Android и iOS: советы
Назар Токар
18 февраля 10:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська
17 февраля 14:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук