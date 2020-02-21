Microsoft выпустит свой фирменный антивирус на Android и iOS: детали

В портфолио Microsoft входят не только операционная система Windows и пакет Office. Одна из разработок софтмейкера – фирменный антивирус, который эксперты AV-Test признали одним из лучших на рынке. А вскоре редмондцы выпустят мобильную версию приложения для устройств под управлением Android и iOS.

Что готовит Microsoft

Важно: Назвали лучший бесплатный антивирус

Компания объявила, что готовит релиз программного решения Defender Advanced Threat Protection для мобильных операционных систем, сообщает CNET.

В список возможностей приложения войдут такие функции, как предотвращение загрузки опасных страниц и защита гаджетов от фишинговых атак. Вице-президент Microsoft Роб Леффертс подчеркнул, что "Android и iOS достаточно безопасны, но вредоносные программы действительно существуют на этих платформах".

Антивирус для других платформ

Ранее корпорация уже выпустила программное обеспечение Defender ATP для Windows и macOS. Приложение предлагает такие функции, как профилактическая защита, обнаружение угроз и автоматическое сканирование.

Дата выхода

Дата появления мобильной версии Defender в Google Play и App Store будет объявлена разработчиком позже.

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