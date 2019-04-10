Миф разрушен: флешку можно вытаскивать "опасно"

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Миф разрушен: флешку можно вытаскивать "опасно"
Миф разрушен: флешку можно вытаскивать "опасно" / Unsplash

Компания Microsoft подтвердила, что пользователи могут вынимать флешки без нажатия кнопки "безопасное извлечение" – их данным ничего не грозит.

Компания также отметила, что флешки были защищены еще со времен Windows 7, не смотря на то, что Windows постоянно напоминал о "безопасном отсоединении".

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В системе Windows 10 после обновления 1809 появилась функция "быстрое удаление", которая защищает устройство от повреждений. Об этом Microsoft сообщила на своем сайте поддержки.

Обновление было доступно еще в октябре 2018-го года, однако про "быстрое удаление" стало известно только сейчас. Эта функция предотвращает запись данных на внешний накопитель во время его удаления – таким образом исчезает риск повреждения устройства и потери данных.

Благодаря этому пользователям не нужно пользоваться функцией "безопасное извлечение", несмотря на то, что она есть до сих пор.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Microsoft
Источник: Техно 24
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