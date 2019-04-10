Миф разрушен: флешку можно вытаскивать "опасно"

Компания Microsoft подтвердила, что пользователи могут вынимать флешки без нажатия кнопки "безопасное извлечение" – их данным ничего не грозит.

Компания также отметила, что флешки были защищены еще со времен Windows 7, не смотря на то, что Windows постоянно напоминал о "безопасном отсоединении".

Читайте также: Глобальное обновление Windows 10: какие изменения ждать пользователям

В системе Windows 10 после обновления 1809 появилась функция "быстрое удаление", которая защищает устройство от повреждений. Об этом Microsoft сообщила на своем сайте поддержки.

Обновление было доступно еще в октябре 2018-го года, однако про "быстрое удаление" стало известно только сейчас. Эта функция предотвращает запись данных на внешний накопитель во время его удаления – таким образом исчезает риск повреждения устройства и потери данных.

Благодаря этому пользователям не нужно пользоваться функцией "безопасное извлечение", несмотря на то, что она есть до сих пор.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно